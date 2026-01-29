Введите ваш ник на сайте
«Арсенал» установил «вечный» рекорд Лиги чемпионов

Сегодня, 16:24

«Арсенал» завершил общий этап ЛЧ-2025/26 со 100-процентным результатом.

Команда Микеля Артеты победила «Атлетик» (2:0), «Олимпиакос» (2:0), «Атлетико» (4:0), «Славию» (3:0), «Баварию» (3:1), «Брюгге» (3:0), «Интер» (3:1) и «Кайрат» (3:2).

Лондонцы первыми выиграли все матчи общего этапа. Теперь их рекорд можно только повторить.

Лига чемпионов при новом формате проводится второй сезон. В предыдущем розыгрыше лучшей командой на общем этапе стал «Ливерпуль» с семью победами и одним поражением.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал
