Орлов объяснил выбор вратаря и защитников для символической сборной

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему включил в символическую сборную первой части сезона голкипера Евгения Латшонка и защитников Келлвена, Срджана Бабича, Виллиана Рошу и Дугласа Сантоса.
«Вратарь. Выбирал между Латышонком и Агкацевым. И все-таки остановлюсь на голкипере «Зенита». Он меньше ошибался на этой дистанции.
Правый защитник. Келлвен из ЦСКА. Подкупает его статистика. Три гола, две результативные передачи. Эффективные подключения вперед.
Центр обороны. Во-первых, спартаковец Бабич. С ним определился довольно быстро. По второй кандидатуре пришлось подумать дольше.
Роша из ЦСКА. Считаю, как защитник он посильнее своего партнера по команде – Дивеева.
Почему не Осипенко? Ростовчанин очень хороший парень, но, увы, медлительный. Ему, к сожалению, не хватает стартовой скорости. Поэтому тот, кто считает, что Осипенко достоин «Ювентуса», должен учитывать все статистические данные. Да, Максим хорош впереди, у него весьма приличная статистика.
Но вот если мы говорим непосредственно об оборонительных функциях, то... Знаете, я всегда пытаюсь спрогнозировать карьеру футболиста в серьезном европейском клубе. По поводу Осипенко возникают сомнения. Да, он, пожалуй, лучший центральный защитник среди россиян. Но легионеров все же поставлю выше.
Левый защитник. Дуглас Сантос. Да, недавно в интервью я заметил, что и он немного сдал. И все же конкурентов у него пока не вижу. Когда Дуглас в порядке, «Зенит» нагнетает на этом фланге. В принципе три голевые передачи он уже отдал», – сказал Орлов.
- Евгений Латышонок провел в этом сезоне 15 матчей в РПЛ, пропустил 7 голов, провел 10 игр на ноль.
- Статистика защитников из символической сборной по версии Орлова в РПЛ в текущем сезоне: Келлвен – 15 матчей, 3 гола, 2 передачи; Роша – 14 матчей, 2 передачи; Бабич – 17 матчей, 2 гола, 1 передача; Дуглас Сантос – 18 матчей, 3 передачи.