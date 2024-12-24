Орлов объяснил выбор вратаря и защитников для символической сборной

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему включил в символическую сборную первой части сезона голкипера Евгения Латшонка и защитников Келлвена, Срджана Бабича, Виллиана Рошу и Дугласа Сантоса.

«Вратарь. Выбирал между Латышонком и Агкацевым. И все-таки остановлюсь на голкипере «Зенита». Он меньше ошибался на этой дистанции.

Правый защитник. Келлвен из ЦСКА. Подкупает его статистика. Три гола, две результативные передачи. Эффективные подключения вперед.

Центр обороны. Во-первых, спартаковец Бабич. С ним определился довольно быстро. По второй кандидатуре пришлось подумать дольше.

Роша из ЦСКА. Считаю, как защитник он посильнее своего партнера по команде – Дивеева.

Почему не Осипенко? Ростовчанин очень хороший парень, но, увы, медлительный. Ему, к сожалению, не хватает стартовой скорости. Поэтому тот, кто считает, что Осипенко достоин «Ювентуса», должен учитывать все статистические данные. Да, Максим хорош впереди, у него весьма приличная статистика.

Но вот если мы говорим непосредственно об оборонительных функциях, то... Знаете, я всегда пытаюсь спрогнозировать карьеру футболиста в серьезном европейском клубе. По поводу Осипенко возникают сомнения. Да, он, пожалуй, лучший центральный защитник среди россиян. Но легионеров все же поставлю выше.

Левый защитник. Дуглас Сантос. Да, недавно в интервью я заметил, что и он немного сдал. И все же конкурентов у него пока не вижу. Когда Дуглас в порядке, «Зенит» нагнетает на этом фланге. В принципе три голевые передачи он уже отдал», – сказал Орлов.