Мбаппе – о событиях в Стокгольме: «Это просто недоразумение, если меня вызовут в суд – я пойду»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что на него не повлияли слухи о причастности к изнасилованию в Стокгольме.
«Я всегда удивляюсь [подобному]. Не ждешь, что такие вещи случатся.
Власти Швеции ничего не заявляли. Я не беспокоюсь. Это просто недоразумение. Это не давит на меня, потому что я никогда не беспокоился из-за этого.
Вокруг много шума, но у меня всегда было одно и то же намерение – сосредоточиться на работе, посмотрим, чем все закончится. Если меня вызовут в суд – я пойду.
У меня было пять выходных, я решил отдохнуть. Тренер сказал мне пойти в менее публичное место. Все шло хорошо, я был спокоен. Появилось то фото, когда я покидал ресторан. Было много людей, готовых встретить меня, много журналистов», – сказал Мбаппе.
- В октябре Мбаппе отдыхал в Стокгольме во время матча сборной Франции с Израилем (4:1) в Лиге наций. 25-летний игрок был замечен в ресторане, а позже в ночном клубе.
- Впоследствии стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы на изнасилование в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали. Мбаппе назвал эту информацию фэйком. Однако сообщалось, что изнасилованная женщина назвала виновником случившегося именно его.