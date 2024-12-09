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    • Мбаппе – о событиях в Стокгольме: «Это просто недоразумение, если меня вызовут в суд – я пойду»

    Мбаппе – о событиях в Стокгольме: «Это просто недоразумение, если меня вызовут в суд – я пойду»

    Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что на него не повлияли слухи о причастности к изнасилованию в Стокгольме.

    «Я всегда удивляюсь [подобному]. Не ждешь, что такие вещи случатся.

    Власти Швеции ничего не заявляли. Я не беспокоюсь. Это просто недоразумение. Это не давит на меня, потому что я никогда не беспокоился из-за этого.

    Вокруг много шума, но у меня всегда было одно и то же намерение – сосредоточиться на работе, посмотрим, чем все закончится. Если меня вызовут в суд – я пойду.

    У меня было пять выходных, я решил отдохнуть. Тренер сказал мне пойти в менее публичное место. Все шло хорошо, я был спокоен. Появилось то фото, когда я покидал ресторан. Было много людей, готовых встретить меня, много журналистов», – сказал Мбаппе.

    • В октябре Мбаппе отдыхал в Стокгольме во время матча сборной Франции с Израилем (4:1) в Лиге наций. 25-летний игрок был замечен в ресторане, а позже в ночном клубе.
    • Впоследствии стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы на изнасилование в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали. Мбаппе назвал эту информацию фэйком. Однако сообщалось, что изнасилованная женщина назвала виновником случившегося именно его.

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    Источник: RMC Sport

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    09.12.2024 08:50
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Cleaner
    1733731009
    Мбаппе: - Не виноватый я, она сама пришла... )))))))))))))))))
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