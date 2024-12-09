Мбаппе – о событиях в Стокгольме: «Это просто недоразумение, если меня вызовут в суд – я пойду»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что на него не повлияли слухи о причастности к изнасилованию в Стокгольме.

«Я всегда удивляюсь [подобному]. Не ждешь, что такие вещи случатся.

Власти Швеции ничего не заявляли. Я не беспокоюсь. Это просто недоразумение. Это не давит на меня, потому что я никогда не беспокоился из-за этого.

Вокруг много шума, но у меня всегда было одно и то же намерение – сосредоточиться на работе, посмотрим, чем все закончится. Если меня вызовут в суд – я пойду.

У меня было пять выходных, я решил отдохнуть. Тренер сказал мне пойти в менее публичное место. Все шло хорошо, я был спокоен. Появилось то фото, когда я покидал ресторан. Было много людей, готовых встретить меня, много журналистов», – сказал Мбаппе.