Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    «Севилья» не отказалась от варианта с Тикнизяном

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян по-прежнему входит в сферу интересов «Севильи». По данным «Спорт-Экспресса», испанский клуб внимательно наблюдает за игроком. Однако на текущий момент предложений по возможному трансферу в офис железнодородников не поступало.

    В сентябре спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщал, что клуб отклонил предложение «Севильи» по бесплатной аренде защитника.

    • 25-летний Тикнизян провел в этом сезоне 22 матча за «Локомотив», забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

    Новости по теме
    Мусаев прокомментировал свое удаление в матче с «Локо»
    Аршавин высказался о неназначенном пенальти «Краснодара» в ворота «Локомотива»
    Батраков отреагировал на интерес «Манчестер Сити»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2024 21:10
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Mirak92
    1733683874
    Что то на наших Великой Европе, потянуло ( хоть и заигран за Армению). Вот тут, если не утка, Наиру туда к месту. Тепло и с положением Фк Севилья, будет и место в составе
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 