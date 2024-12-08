«Севилья» не отказалась от варианта с Тикнизяном

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян по-прежнему входит в сферу интересов «Севильи». По данным «Спорт-Экспресса», испанский клуб внимательно наблюдает за игроком. Однако на текущий момент предложений по возможному трансферу в офис железнодородников не поступало.
В сентябре спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщал, что клуб отклонил предложение «Севильи» по бесплатной аренде защитника.
- 25-летний Тикнизян провел в этом сезоне 22 матча за «Локомотив», забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.