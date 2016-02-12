Линекер, Манчини и другие известные игроки «Лестера», которые не были на первом месте

Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает вспомнить, кто из звездных футболистов примерял форму «Лестер Сити», но не был так близок к заветной мечте.

Нынешних звезд "Лестера" все давно знают в лицо, однако и раньше в составе "лисиц" играли футболисты мирового класса, хоть никогда и не боролись за чемпионство вместе с этим клубом. Впрочем, стоило бы вспомнить их поименно в свете сегодняшних успехов.

Позавчера "Лестер Сити" одержал очередную победу. Команда-сенсация текущего сезона на всех парах мчится к званию чемпиона Англии, оторвавшись от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге уже на пять очков, а очертания заветного трофея все четче формируются в воображении и мечтах болельщиков. Добавляет восторга и удивления тот факт, что Клаудио Раньери сколотил команду-конфетку без звезд. От слова совсем. Эти парни сильны духом, как команда, как единое целое, но никого из нельзя назвать звездой футбола в общепринятом понимании.

Гордон Бэнкс

Страж ворот, считающийся лучшим британским вратарём всех времён, будучи игроком "Лестера", завоевал титул чемпиона мира (1966) в составе сборной Англии. В составе "лисиц" отыграл восемь сезонов (1959-1967). С Бэнксом на воротах "Лестер Сити" забирался на 4-е место по итогам сезона 1962/1963 и становился победителем Кубка Английской Лиги (1964).

Питер Шилтон

Удивительно, но и второй кипер в истории английского футбола примерял вратарский свитер "лисиц". Коренной уроженец Лестера и воспитанник клуба появился в первой команде в сезоне 1965/1966, как сменщик Бэнкса, и два сезона плотно сидел под ним на скамейке запасных. Но после ухода легенды в "Сток Сити" в 1967 году, на семь сезонов стал безальтернативным №1. С Шилтоном "Лестер" пережил и вылет во второй английский дивизион (1969), и возвращение в элиту английского футбола (1971). А наивысшим достижением является 9-е место по итогам сезона 1973/1974.

Гари Линекер

Уроженцем графства Лестершир является и лучший английский бомбардир в истории чемпионатов мира (10 голов) и ныне третий бомбардир в истории сборной Англии (48 голов). Поэтому неудивительно, что карьеру футболиста Линекер начинал именно в "Лестер Сити". С 1978 по 1985 годы Гари вместе с командой попутешествовал между первым и вторым дивизионами чемпионата Англии. Завоевав с 24 мячами звание лучшего бомбардира первенства в сезоне 1984/1985, отправился на повышение в "Эвертон", ставший в тот год чемпионом страны. С Линекером в составе "Лестеру" покорилось лишь 15-е место (сезоны 1983/1984 и 1984/1985).

Кейси Келлер

Один из сильнейших вратарей в истории сборной США, четырёхкратный победитель Золотого Кубка КОНКАКАФ. Защищал ворота "Лестер Сити" с 1996 по 1999 год. Лучшим результатом "лисиц" в чемпионате с американским стражем ворот является 9-е место в сезоне 1996/1997. В этом же сезоне при непосредственном участии Келлера был завоеван Кубок Лиги.

Теодорос Загоракис

Капитан сборной Греции и лучший игрок турнира на Евро-2004 выступал за "Лестер" на протяжении трех сезонов - с 1997 по 2000 годы. Наивысшее место в чемпионате было достигнуто в сезоне 1999/2000, тогда "Лестер Сити" расположился на восьмой строчке итоговой турнирной таблицы. В том же сезоне был выигран и последний на сегодняшний момент трофей - Кубок Лиги.

Роберто Манчини

В 2001 году на излете карьеры игрока осчастливил своим вниманием лестерширских болельщиков и бронзовый призер чемпионата мира (1990) и Европы (1988) в составе сборной Италии. Поиграть в "Лестере" Роберто толком не сумел, провёл 4 игры в чемпионате и повесил бутсы на гвоздь. Но отметим, что в сезоне 2000/2001 "Лестер Сити" занял 13-е место в Премьер-Лиге.

Эстебан Камбьяссо

Харизматичный аргентинец защищал цвета "Лестера" в прошлом сезоне и сходу был признан игроком года в команде. Однако футболист решил не продлевать контракт и укатил в "Олимпиакос", несмотря на уговоры Раньери, только-только возглавившего "лисиц", остаться в клубе. Как знать, возможно сейчас Эстебан кусает локти, наблюдая за превращением Золушки в принцессу. А в сезоне 2014/2015 при участии Камбьяссо "Лестер" занял 14-е место в АПЛ.

© Сергей Коньков

Фото: www.pinterest.com, www.thodoris-zagorakis.com

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