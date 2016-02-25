Все трансферы России. Полная таблица

«Бомбардир» представляет таблицу всех состоявшихся зимних трансферов с участием клубов РФПЛ. Материал обновляется в режиме онлайн по мере совершения сделок.

ЦСКА (Москва)

Пришли: н. Страндберг (Урал, из аренды), п. Ткачев (Кубань), п. Широков (свободный агент), н. Оланаре (Гуанчжоу Фули, Китай, в аренду)

Ушли: н. Думбия (Рома, Италия, из аренды), з. Чернов (Балтика, в аренду), п. Миланов (Грассхопер, Швейцария, в аренду)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Пришли: н. Качарава (Спартак Цхинвали, Грузия), з. Кудряшов (Терек), п. Ерохин (Урал), п. Эззатолахи (Атлетико Мадрид, Испания), в. Покатилов (Актобе, Казахстан)

Ушли: -

Локомотив (Москва)

Пришли: в. Коченков (Краснодар, из аренды), п. Игнатьев (Кубань), н. Хенти (Олимпия, Словения)

Ушли: н. Сычев (свободный агент), п. Буссуфа (Гент, Бельгия, в аренду), н. Ниасс (Эвертон, Англия), п. Антон Миранчук (Левадия, Эстония, в аренду)

Спартак (Москва)

Пришли: в. Песьяков (Анжи, из аренды), п. Мельгарехо (Кубань)

Ушли: н. Мовсисян (Реал Солт-Лейк, США, в аренду), п. Коста (Фиорентина, Италия), п. Широков (свободный агент), в. Митрюшкин (Сьон, Швейцария), з. Таски (Бавария, Германия, в аренду), н. Давыдов (Млада Болеслав, Чехия, в аренду), п. Озбилис (Бешикташ, Турция)

Краснодар (Краснодар)

Пришли: п. Подберезкин (Урал), в. Крицюк (Брага, Португалия, в аренду)

Ушли: в. Коченков (Локомотив, из аренды), з. Енджейчик (Легия, Польша, в аренду)

Зенит (Санкт-Петербург)

Пришли: п. Маурисио (Терек), з. Жирков (Динамо), н. Кокорин (Динамо), з. Чернов (Томь), з. Йованович (Црвена Звезда, Сербия)

Ушли: н. Кержаков (Цюрих, Швейцария, в аренду), п. Ткачук (Рубин), п. Рязанцев (Урал, в аренду)

Терек (Грозный)

Пришли: з. Уилкшир (Фейеноорд, Голландия), з. Плиев (Кайрат, Казахстан), з. Ояла (ХИК, из аренды), п. Кен (Крузейро, Бразилия), з. Мохаммади (Рах Ахан, Иран)

Ушли: з. Кудряшов (Ростов), п. Маурисио (Зенит)

Урал (Екатеринбург)

Пришли: п. Коробов (Факел), п. Рязанцев (Зенит, в аренду), з. Меркулов (Байкал, из аренды)

Ушли: п. Подберезкин (Краснодар), н. Страндберг (ЦСКА, из аренды), п. Ерохин (Ростов), з. Фомин (Текстильщик, в аренду), з. Белозеров (свободный агент), п. Ламбарши (свободный агент)

Рубин (Казань)

Пришли: п. Ткачук (Зенит), п. Цакташ (Хайдук, Хорватия), з. Бергстрем (Юргорден, Швеция), з. Пилявский (Заря, Украина)

Ушли: н. Шейдаев (Зенит, из аренды), п. Шарипов (Томь, в аренду), з. Лемос (Дефенсор Спортинг, из аренды), в. Хагиги (Маритиму, Португалия), з. Гетигежев (Газовик, в аренду)

Амкар (Пермь)

Пришли: п. Дзахов (свободный агент), п. Мищенко (свободный агент), п. Хурцидзе (Торпедо Армавир), п. Гиголаев (Рух, Польша), н. Дике (свободный агент)

Ушли: п. Узочакву (Оденсе, Дания), Арзуманян (Шахтер Караганда, Казахстан, в аренду)

Динамо (Москва)

Пришли: п. Драгун (свободный агент), н. Бечирай (Динамо Минск, Белоруссия), з. Холмен (Эльфсборг, Швеция), з. Ещенко (Анжи, в аренду)

Ушли: з. Жирков (Зенит), н. Кокорин (Зенит), з. Бюттнер (Андерлехт, Бельгия, в аренду)

Крылья Советов (Самара)

Пришли: н. Бруно (Эвиан, в аренду), п. Каленкович (Балтика)

Ушли: п. Каналес (Нефтчи Баку, Азербайджан), п. Драгун (Динамо), п. Горбатенко (Арсенал Тула, в аренду)

Уфа (Уфа)

Пришли: п. Зубарев (Спартак-2), п. Сысуев (Мордовия), в. Шелия (Енисей)

Ушли: в. Юрченко (Анжи, в аренду), п. Галиулин (Тосно), н. Шевченко (Арсенал Тула), з. Верховцов (Корона, Польша), п. Семакин (Луч-Энергия, в аренду)

Анжи (Махачкала)

Пришли: н. Бериша (Скендербеу, Албания), в. Юрченко (Уфа, в аренду), з. Менса (Эвиан, Франция)

Ушли: в. Песьяков (Спартак, из аренды), п. Аруна (Динамо Киев, из аренды), н. Алмейда (свободный агент), н. Сердеров (Славия, Чехия), з. Зотов (Кубань), п. Леонардо (свободный агент), з. Ещенко (Динамо, в аренду)

Кубань (Краснодар)

Пришли: з. Сантана (Шальке, Германия), п. Жураховский (Металлург Д, Украина), з. Аподи (Шапекоэнсе, Бразилия), п. Концедалов (свободный агент), з. Зотов (Анжи), н. Селезнев (Днепр, Украина), в. Стажила (Шериф, Молдавия)

Ушли: п. Тлисов (свободный агент), п. Ткачев (ЦСКА), н. Буэно (Эстудиантес, Аргентина, в аренду), н. Аршавин (Кайрат, Казахстан), п. Мельгарехо (Спартак), п. Игнатьев (Локомотив)

Мордовия (Саранск)

Пришли: н. Маркин (Тюмень, из аренды)

Ушли: н. Джало (Бенфика, Португалия, из аренды), п. Сысуев (Уфа), п. Дональд (Црвена Звезда, Сербия), н. Ле Таллек (Црвена Звезда, Сербия)