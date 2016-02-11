Неохота лис. Почему «Лестер» такой крутой

Все болеют за «Лестер». «Тактическая стреда» препарирует команду Раньери, которая крушит стереотипы: такая итальянская, а все равно яркая.

«Лестер» – команда с типичным итальянским стилем, преобразованным под английские условия. Варди и Марез очень напоминают Игуаина и Инсинье, а Раньери заставляет своих подопечных играть от соперника. Но «Лестеру» еще и повезло, что английские гранды угодили в кризис. Скорее всего, это команда одного сезона. Если же «Лестер» так и не станет чемпионом, его никто не осудит.

В среде фанатов АПЛ существует пагубная привычка не обращать внимания на другие чемпионаты, довольствуясь доисторическими стереотипами. Один из таковых обвиняет итальянский футбол в скуке и нацеленности на оборону. Меж тем любимец всей Англии «Лестер» – типично итальянская команда, с поправкой на неитальянский состав. Клаудио Раньери, создатель этого чуда, использовал, по большей части, классические ходы родом из кальчо. Так чем дышит «Лестер» и почему остальным командам все труднее дышать ему в спину?

Оборонительный фундамент

Начнём с неожиданного. Одна из главных ошибок ван Гаала в «МЮ» в том, что он сам себя перекреативил в защите. Идея созидательных защитников интересна, но возможность начинать атаки из глубины не стоит того, чтобы жертвовать ради нее надежностью. Не надо быть итальянцем, чтобы это понимать. Ещё Брайан Клаф предлагал формировать центр обороны из «двух здоровых ублюдков». А вот как этот принцип сформулировал в начале сезона Маурицио Сарри из «Наполи»: «Я никогда не видел, чтобы оборонялись с выдумкой».

Согласен ли с этим высказыванием Клаудио Раньери, не стоит даже спрашивать. Морган и Хут, при всем уважении, крайне ограничены технически. Зато сильны, опытны и дополняют друг друга . Соответственно, нет решения лучше, чем позволить им делать то, что они умеют. Поэтому они выигрывают воздух, отбирают мячи и выбивают подальше. От своих ворот «Лестер» не разыгрывает никогда.

Однако эта парочка стала бы легкой добычей для техничных игроков соперника, поэтому обороняются «лисы» всей командой. Работоспособность и выносливость – ключевые характеристики для Раньери . При этом никто не отменял индивидуальные качества игроков соперника. Оборону «Лестера» трудно назвать монолитной, но все сбои вписываются в рамки допустимой погрешности, а система работает. Не просто ведь так Раньери настраивал ее в первую очередь.

Контратакующая игра

Если оборона достаточно организована, можно ставить контратакующую игру. Принцип построения игры от соперника – это то, что итальянцы впитывают с первых тренировок в детско-юношеской школе. «Лестер» легко отдает мяч, но, в отличие от того же «Сандерленда», не потому, что не умеет с ним обращаться. Второе необходимое условия для контратак также соблюдено – Варди, Олбрайтон, Марез и Канте обеспечивают высокие скорости. В атаках «лис» очень важен второй темп. Сначала мяч чьими-то быстрыми ногами доставляется в атакующую линию, где фланговые игроки и нападающие пытаются организовать подходящий момент для удара по воротам. Допустим, не выходит, а игроки соперника уже успели ломануться в штрафную. В таком случае мяч откатывается в недодачу, куда уже набегает тройка Марез-Канте-Дринкуотер.

Любовь «Лестера» к розыгрышу «на третьего» очень напоминает стиль все того же «Наполи». Только вместо высокого контрпрессинга, который ставит Сарри, Раньери уделяет больше внимания идеальному выполнению базовых элементов – стандартов, треугольников, использованию свободных зон. Почти все комбинации его подопечных предсказуемы, но если они выполняются идеально, плевать. Куда важнее, по мнению Клаудио, искоренить голую импровизацию в атаке.

Многие отмечали, что «Лестер» использует якобы устаревшие 4-4-2. Не всё так однозначно. Окадзаки не является чистым форвардом и постоянно опускается – да, я собираюсь это сказать – в трекварти, становясь перевалочным пунктом между полузащитой и нападением (или наоборот, не забывайте про розыгрыши на третьего). Олбрайтон при этом нередко освобождает зону для Фукса, а Марез так и вовсе действует по всему фронту атаки.

Так построение 4-4-2 получает иную трактовку, чем во времена трилобитов, которые ее и изобрели. С середины декабря «Лестер» и вовсе играл в чуть более честные 4-2-3-1 с Окадзаки под Варди. Потому, видимо, что в эту схему легче вписать Ульоа по ходу игры.

Стоит также отметить отдельно, что «Лестер» соблюдает режим труда и отдыха, то есть время от времени берет паузы, чтобы перезарядиться для нового взрыва. Это подтверждают слова Саймона Купера, новатора английской аналитики, что команды Премьер-лиги зачем-то носятся все 90 минут, тогда как итальянцы, немцы и испанцы умеют распределять силы по всей длине матча.

Действия Варди и Мареза

Бросается в глаза и то, как Варди и Марез напоминают Гонсало Игуаина и Лоренцо Инсинье. Давайте по порядку. Возьмем Дриса Мертенса. Отличный бельгийский инсайд, умеющий играть обеими ногами и не обделенный техникой. Такой человек вроде бы должен быть в основе, но он не просто так греет лавку. Инсинье может разогнаться с места и на скорости найти мячом голову или ногу партнера. При этом он не забывает возвращаться для отбора и никогда не жадничает. Аналогичную роль играет Рияд Марез. Обладая данными, чтобы обойти почти любого соперника и самому себе создать момент, он остается командным игроком. Для Раньери, итальянца старой школы, это важно. Помните, как на чемпионате мира-2006 Марчелло Липпи посадил Индзаги на лавку, потому что тот забил сам, а не вывел на пустые ворота Симоне Бароне? Вот-вот.

Варди объединяет с Игуаином качество, свойственное многим нападающим прошлого – тотальное бесстрашие. Аргентинца каждый год обдувало шквалом критики за промахи из очевидных положений, но он продолжает верить в себя и лупить с острых углов, через защитников и с не самых разумных дистанций. Умение подстроиться под любой мяч – хорошо, но желание подстроиться под любой мяч – бесценно. За годы в низах английского футбола Варди научился всегда принимать самое простое решение. Вспомним гол «Ливерпулю».

Тайминг

Пункт, который нужно упомянуть. Несколько лет назад такой «Лестер» был бы невозможен. Его появление удачно совпало с кризисом в стане большинства команд-контендеров. «Арсенал» и «Тоттенхэм» до этого боролись за 3-4 места, поэтому представляют чуть меньшую угрозу. Остается «Манчестер Сити», находящийся под давлением кошелька.

Если «Лестер» не станет чемпионом, его никто не будет ругать, а значит, команда может действовать, как ей играется и не форсировать события. Пусть ошибки совершает соперник.

Да, где-то «Лестеру» везет, но то, что они успешно сотрудничают с судьбой – следствие четкой организации и оценки своих возможностей. Сама суть команды, к сожалению, не позволяет толкнуть конъюнктурную речь о том, как «Лестер» еще покажет и закрепится на завоеванных позициях. Куда вероятнее то, что это английский побратим «Монпелье» и команда одного сезона. Но «лисы» уже свели на нет столько зловещих предсказаний, что хватило бы на цикл передач «Рен ТВ». Конец сказки «Лестера» обещали еще месяц назад, а он все на первом месте.

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Фото: globallookpress.com, zimbio.com