«Севилья» и «Ливерпуль» вышли в финал ЛЕ. Раньери отпраздновал чемпионство. Дайджест событий дня

Финал Лиги Европы – «Севилья» – «Ливерпуль»

Состоялись полуфиналы Лиги Европы, по итогам которых не случится второго испанского финала. «Севилья» сумела переиграть «Шахтер» со счетом 3:1 (первый матч – 2:2), а «Вильярреал» не смог остановить «Ливерпуль»: победив дома 1:0, испанцы проиграли на «Энфилде» 0:3. Финал турнира состоится 18 мая в Базеле.

«Севилья» и «Ливерпуль» ворвались в финал Лиги Европы. Ключевые события полуфиналов

Суарес в «Зенит» не поедет

Фанаты санкт-петербургского клуба и не мечтали о трансфере кусачего уругвайского Луиса, но его испанский однофамилец из «Вильярреала» Денис Суарес также не планирует переходить в «Зенит». Переговоры прошли в последнее зимнее трансферное окно, однако испанец ответил отказом. Сейчас им интересуются несколько клубов АПЛ, включая «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Также возможен и вариант с возвращением в «Барселону», которая может воспользоваться правом обратного выкупа футболиста за три миллиона евро.

Зато может поехать восходящая румынская звезда

«Зенит» не отчаивается и ищет усиление в другой стране, пусть на данный момент и не такой богатой на таланты. В сферу интересов действующих чемпионов России угодил полузащитник «Стяуа» Николае Станчу, который может пополнить состав «Зенита», если россияне раскошелятся на 10 миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата Румынии Станчу забил 12 голов за 28 матчей.

Витсель может вновь воссоединиться со Спаллетти

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заинтересовал главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти, под руководством которого бельгиец полтора года выступал в санкт-петербургском клубе. Ожидается, что Витсель будет куплен в случае продажи Миралема Пьянича и Раджи Наингголана, в услугах которых заинтересованы соответственно «Бавария» и «Челси». Контракт зенитовца со своим нынешним клубом рассчитан до лета 2017 года.

Раньери выпил шампанского на пресс-конференции

Теперь главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери может делать все, что хочет. Свою первую пресс-конференцию в ранге чемпиона Англии итальянский специалист начал с глотка шампанского, а затем обменялся рукопожатиями с журналистами, которые встретили его овацией. Напомним, ничья в игре «Челси» и «Тоттенхэма» (2:2) гарантировала его команде первое место в чемпионате Англии, и теперь следующий матч 37-го тура АПЛ против «Эвертона» «Лестер» проведет уже в ранге чемпиона.

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Халк сыграет на Кубке Америки

Главный тренер сборной Бразилии Дунга огласил заявку команды на предстоящий Кубок Америки-2016. Одним из счастливчиков стал нападающий «Зенита» Халк. В заявке, между тем, не оказалось Тьяго Силвы, Марсело и других известных футболистов. Турнир состоится в период с 3-го по 26-е июня, а бразильцам в своей группе предстоит сыграть против Эквадора, Гаити и Перу.

Муслин – новый тренер сборной Сербии

Экс-наставник «Локомотива», «Химок», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин может через пару лет вновь приехать в Россию – теперь в качестве главного тренера национальной сборной Сербии. Контракт с 62-летним специалистом заключен до окончания отборочного турнира к ЧМ-2018 и может быть продлен при условии, если сербы пробьются в финальную часть турнира. Последним местом работы Муслина был бельгийский «Стандард», в котором сербский тренер продержался всего два месяца.

Позиции России в мировом рейтинге не изменились

Согласно обновленному рейтингу ФИФА, сборная России осталась на 27-й строчке – ее позиции никак не поменялись. Команды из первой десятки также со своих мест не сдвинулись: лидирует Аргентина, второй идет Бельгия, тройку замыкает Чили. Всего в топ-10 находится по пять европейских и южноамериканских команд. Наш первый соперник по Евро-2016 – сборная Англии – располагается на 10-й строчке.

Сборная России на Евро-2016. Центральные защитники

«Месси назначал тренеров в сборной и вызывал футболистов на матчи»

Возмущению Карлоса Дибоса, помощника бывшего главного тренера сборной Аргентины Альфио Басиле, нет предела. По его информации, нападающий «Барселоны» Лионель Месси оказывает серьезное влияние на подбор кадров в национальной команде: «Месси в сборной сам назначал тренеров и вызывал футболистов на матчи. Мы все должны знать это. Все это плохо для Аргентины. И я хочу внести ясность в этот вопрос. Я не поверю в то, что есть журналисты, которые уверены, что Симеоне возглавит сборную Аргентины. Месси не хочет видеть его здесь!».

Диего Симеоне – главный псих современности