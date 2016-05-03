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    Party у Варди! «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Онлайн безумной ночи


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    Голосов: 1
    03.05.2016 13:00
    Это свершилось! «Челси» отобрал очки у «Тоттенхэма», и «Лестер» досрочно стал чемпионом Англии. Игроки «лис» праздновали в доме Джейми Варди, а «Бомбардир» показал, что творилось и там, и во всем футбольном мире в эту историческую ночь.

    «У «Тоттенхэма» тяжелая игра на выезде против «Челси», и мы будем пристально ее смотреть. Не думаю, что можем такое пропустить. Когда есть шанс выиграть титул, мы все обязаны посмотреть матч «Тоттенхэма», – сообщил английской прессе полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон.

    Дэнни Дринкуотер и Энди Кинг прибывают на вечеринку!

    А вот и громила Уэс Морган.

    Синджи Окадзаки и Гекхан Инлер тоже тут.

    О, это же Нголо Канте. Сказали, что если вечеринка у Варди состоится, то Канте по своему обыкновению по окончании все вычистит.

    Немцы тоже тут: и Кристиан Фукс и Роберт Хут.

    Болельщики собрались. Праздника хотят. Терпите, два часа впереди.

    Какое фанатское разнообразие.

    Впрочем, попраздновать пока не суждено: «Тоттенхэм» обыгрывает «Челси» после первого тайма со счетом 2:0. «Шпоры» на этом стадионе не побеждали 26 лет. Фаны «Лестера» загрустили.

    И тут 1:2, Кэхилл забил. Один гол до праздника в Лестере, но будет ли он?

    А-а-а-а-а! 2:2!! Азар!! Неужели это все, и «Лестер» – чемпион? В прошлом году забил чемпионский гол «Челси», а в этом – «Лестера»? Фантастика! Оцените этот сумасшедший гол:

    «Челси» – «Тоттенхэм» – 2:2. Видеогалерея

    Фанаты «Лестера» уже празднуют. Они все прекрасно понимают и находятся в считанных минутах от одного из самых ярких событий всей своей жизни!

    И кубок полетел в другую сторону! «Лестер» выиграл чемпионат Англии!!

    Хотите знать, как выглядит Party у Варди? Да вот как:

    Фантастика! Ставшая реальностью.

    Ну-ка, а что там сейчас на официальном сайте «Лестера»? Скромненько, и со вкусом. Похоже, они и сами не до конца верят. Парни, что за дела, вы же чемпионы АПЛ!

    Фанаты «Челси» тоже рады. В 2004 году Абрамович уволил Раньери из их клуба, спустя 12 лет «Челси» подвинул «Лестер» к чемпионству. Насмешка судьбы.

    А вот и подоспело прямое включение с праздника у Варди!

    А кто-то поставил на победу «Лестера» в начале сезона и снял деньги после первого же тура. Выигрыш составил 45 пенни. Бедняга.

    А официальный сайт «Лестера» поменял картинку на вот такую. Другое дело!

    Как можно в это поверить? Уроженец Лестера и преданный фанат новых чемпионов Англии Марк Селби сегодня выиграл чемпионат мира по снукеру. 2 мая – новый день города?

    Часа не прошло, а уже две сотни тысяч ретвитов зафиксировано у твита о чемпионстве «Лестера»! РФПЛ тоже поздравила новых чемпионов, а через пару часов зачем-то стерла свой твит. Виталий Леонтьевич, разберитесь пожалуйста.

    А вот и он – чемпионский твит!

    А вот, что там дома у Варди происходит сейчас:

    Рядом с домом Джейми Варди танцуют самые счастливые люди в мире:

    И еще много-много счастья в городе:

    Праздник в самом разгаре у «Кинг Пауэр» – домашнего стадиона «Лестера» !

    Подоспело поздравление от Джона Терри. Молодец, капитан!

    text

    Фото опубликовано John Terry (@johnterry.26)

    Варди еще находит в себе силы поститить в Twitter. Джейми, там твои безумствующие одноклубники еще не снесли твой дом?

    Так Варди ответил на картинку, которую опубликовал форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Как говорится, вполне годный троллинг.

    text

    Фото опубликовано Harry Kane (@harrykane)

    Пришло время показать это еще раз. Обратите-ка внимание на дату!

    Гари Линекер вне себя от счастья. Вопросов про дресс-код, правда, никак не избежит.

    text

    Фото опубликовано Gary Lineker (@garylineker)

    Утром, когда весь страшно уставший и безумно счастливый Лестер только попытается уснуть, итальянцы прочтут свежую газету с вот такой первой полосой:

    Как говорилось в старых советских репортажах, отдохнем и мы, товарищи. Уже совсем скоро наступит такое счастливое утро замечательного города Лестер.

    Любите сказки и верьте в чудеса. Смотрите, как они случаются.

    «Лестер» – чемпион Англии!!!

    5 теневых героев «Лестера»

    Каким был мир, когда «Лестер» брал последний трофей

    Болельщики «Лестера» – самые счастливые люди на земле. Фотогалерея

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Mirror
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +87

      M@k@R_NVRS 7 мая 2016, 09:09

      Лесте болеет за Челсер ;) )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      sergey610 5 мая 2016, 10:33

      Молодцы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      boggp 4 мая 2016, 13:39

      Добро победило "бабло" !)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 3 мая 2016, 22:12

      Великолепно!
      Один из самых невероятных моментов в истории футбола, ну правда

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      armbarm 3 мая 2016, 18:21

      Заслуженные чемпионы! Браво!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Hm 3 мая 2016, 15:04

      Браво Лестер!!! Вот как надо добиваться цели! Стиснув зубы, скребя когтями идти на пролом, плевать на всех: пижонов, аристократов и богатеев, цель одна - победа!!! Нам бы такую команду в РФС. Можно фильм снять "Черная лошадка"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +807

      jet andy 3 мая 2016, 10:49

      Congratulations, Lester!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 3 мая 2016, 10:42

      Боже, как всё дружно, сказочная атмосфера в команде. БРАВО! Спасибо за сезон!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 3 мая 2016, 10:31

      А что будет с остальными турами чемпионата? слив? все пьяны? в следующем сезоне, как показывает статистика, Лестер рассыпятся. Но это уже совсем другая история.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 3 мая 2016, 10:21

      Да, настоящая сказка, отлично Челси, поздравления Лестеру!

      1
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