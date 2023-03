Party у Варди! «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Онлайн безумной ночи

«У «Тоттенхэма» тяжелая игра на выезде против «Челси», и мы будем пристально ее смотреть. Не думаю, что можем такое пропустить. Когда есть шанс выиграть титул, мы все обязаны посмотреть матч «Тоттенхэма», – сообщил английской прессе полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон.

Дэнни Дринкуотер и Энди Кинг прибывают на вечеринку!

А вот и громила Уэс Морган.

Синджи Окадзаки и Гекхан Инлер тоже тут.

О, это же Нголо Канте. Сказали, что если вечеринка у Варди состоится, то Канте по своему обыкновению по окончании все вычистит.

Немцы тоже тут: и Кристиан Фукс и Роберт Хут.

Болельщики собрались. Праздника хотят. Терпите, два часа впереди.

Какое фанатское разнообразие.

Впрочем, попраздновать пока не суждено: «Тоттенхэм» обыгрывает «Челси» после первого тайма со счетом 2:0. «Шпоры» на этом стадионе не побеждали 26 лет. Фаны «Лестера» загрустили.

И тут 1:2, Кэхилл забил. Один гол до праздника в Лестере, но будет ли он?

А-а-а-а-а! 2:2!! Азар!! Неужели это все, и «Лестер» – чемпион? В прошлом году забил чемпионский гол «Челси», а в этом – «Лестера»? Фантастика! Оцените этот сумасшедший гол:

«Челси» – «Тоттенхэм» – 2:2. Видеогалерея

Фанаты «Лестера» уже празднуют. Они все прекрасно понимают и находятся в считанных минутах от одного из самых ярких событий всей своей жизни!

И кубок полетел в другую сторону! «Лестер» выиграл чемпионат Англии!!

Хотите знать, как выглядит Party у Варди? Да вот как:

Фантастика! Ставшая реальностью.

From #5000/1 to number 1. @LCFC Premier League Champions 2015/16. @pumafootball https://t.co/jesT8JJLZd

Ну-ка, а что там сейчас на официальном сайте «Лестера»? Скромненько, и со вкусом. Похоже, они и сами не до конца верят. Парни, что за дела, вы же чемпионы АПЛ!

Фанаты «Челси» тоже рады. В 2004 году Абрамович уволил Раньери из их клуба, спустя 12 лет «Челси» подвинул «Лестер» к чемпионству. Насмешка судьбы.

А вот и подоспело прямое включение с праздника у Варди!

А кто-то поставил на победу «Лестера» в начале сезона и снял деньги после первого же тура. Выигрыш составил 45 пенни. Бедняга.

А официальный сайт «Лестера» поменял картинку на вот такую. Другое дело!

Как можно в это поверить? Уроженец Лестера и преданный фанат новых чемпионов Англии Марк Селби сегодня выиграл чемпионат мира по снукеру. 2 мая – новый день города?

Часа не прошло, а уже две сотни тысяч ретвитов зафиксировано у твита о чемпионстве «Лестера»! РФПЛ тоже поздравила новых чемпионов, а через пару часов зачем-то стерла свой твит. Виталий Леонтьевич, разберитесь пожалуйста.

А вот и он – чемпионский твит!

А вот, что там дома у Варди происходит сейчас:

Рядом с домом Джейми Варди танцуют самые счастливые люди в мире:

И еще много-много счастья в городе:

Праздник в самом разгаре у «Кинг Пауэр» – домашнего стадиона «Лестера» !

Leicester City fans are already partying outside the King Power Stadium. pic.twitter.com/Jq4Bc3q3kV