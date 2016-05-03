Party у Варди! «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Онлайн безумной ночи

«У «Тоттенхэма» тяжелая игра на выезде против «Челси», и мы будем пристально ее смотреть. Не думаю, что можем такое пропустить. Когда есть шанс выиграть титул, мы все обязаны посмотреть матч «Тоттенхэма», – сообщил английской прессе полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон.
Дэнни Дринкуотер и Энди Кинг прибывают на вечеринку!
А вот и громила Уэс Морган.
Синджи Окадзаки и Гекхан Инлер тоже тут.
О, это же Нголо Канте. Сказали, что если вечеринка у Варди состоится, то Канте по своему обыкновению по окончании все вычистит.
Немцы тоже тут: и Кристиан Фукс и Роберт Хут.
Болельщики собрались. Праздника хотят. Терпите, два часа впереди.
Какое фанатское разнообразие.
Впрочем, попраздновать пока не суждено: «Тоттенхэм» обыгрывает «Челси» после первого тайма со счетом 2:0. «Шпоры» на этом стадионе не побеждали 26 лет. Фаны «Лестера» загрустили.
И тут 1:2, Кэхилл забил. Один гол до праздника в Лестере, но будет ли он?
А-а-а-а-а! 2:2!! Азар!! Неужели это все, и «Лестер» – чемпион? В прошлом году забил чемпионский гол «Челси», а в этом – «Лестера»? Фантастика! Оцените этот сумасшедший гол:
«Челси» – «Тоттенхэм» – 2:2. Видеогалерея
Фанаты «Лестера» уже празднуют. Они все прекрасно понимают и находятся в считанных минутах от одного из самых ярких событий всей своей жизни!
Leicester fans. Amazing! pic.twitter.com/ifdbt1yE0d— Footy Memes (@FootyMemes) 2 мая 2016 г.
И кубок полетел в другую сторону! «Лестер» выиграл чемпионат Англии!!
Хотите знать, как выглядит Party у Варди? Да вот как:
Leicester right nowtext pic.twitter.com/yTiUSj7Ewb— Footy Humour (@FootyHumour) 2 мая 2016 г.
Фантастика! Ставшая реальностью.
From #5000/1 to number 1. @LCFC Premier League Champions 2015/16. @pumafootball https://t.co/jesT8JJLZd— Footy Humour (@FootyHumour) 2 мая 2016 г.
Ну-ка, а что там сейчас на официальном сайте «Лестера»? Скромненько, и со вкусом. Похоже, они и сами не до конца верят. Парни, что за дела, вы же чемпионы АПЛ!
Фанаты «Челси» тоже рады. В 2004 году Абрамович уволил Раньери из их клуба, спустя 12 лет «Челси» подвинул «Лестер» к чемпионству. Насмешка судьбы.
А вот и подоспело прямое включение с праздника у Варди!
Live scenes from Jamie Vardy's party! pic.twitter.com/q2McDJvGzj— Footy Memes (@FootyMemes) 2 мая 2016 г.
А кто-то поставил на победу «Лестера» в начале сезона и снял деньги после первого же тура. Выигрыш составил 45 пенни. Бедняга.
А официальный сайт «Лестера» поменял картинку на вот такую. Другое дело!
Как можно в это поверить? Уроженец Лестера и преданный фанат новых чемпионов Англии Марк Селби сегодня выиграл чемпионат мира по снукеру. 2 мая – новый день города?
Часа не прошло, а уже две сотни тысяч ретвитов зафиксировано у твита о чемпионстве «Лестера»! РФПЛ тоже поздравила новых чемпионов, а через пару часов зачем-то стерла свой твит. Виталий Леонтьевич, разберитесь пожалуйста.
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— РФПЛ (@rfpl) 2 мая 2016 г.
А вот и он – чемпионский твит!
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— Leicester City (@LCFC) 2 мая 2016 г.
А вот, что там дома у Варди происходит сейчас:
Рядом с домом Джейми Варди танцуют самые счастливые люди в мире:
И еще много-много счастья в городе:
Праздник в самом разгаре у «Кинг Пауэр» – домашнего стадиона «Лестера» !
Leicester City fans are already partying outside the King Power Stadium. pic.twitter.com/Jq4Bc3q3kV— Complex UK (@complex_uk) 2 мая 2016 г.
Подоспело поздравление от Джона Терри. Молодец, капитан!
Варди еще находит в себе силы поститить в Twitter. Джейми, там твои безумствующие одноклубники еще не снесли твой дом?
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— Jamie Vardy (@vardy7) 2 мая 2016 г.
Так Варди ответил на картинку, которую опубликовал форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Как говорится, вполне годный троллинг.
Пришло время показать это еще раз. Обратите-ка внимание на дату!
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— Sam (@SamTikaTaka) 11 января 2012 г.
Гари Линекер вне себя от счастья. Вопросов про дресс-код, правда, никак не избежит.
Утром, когда весь страшно уставший и безумно счастливый Лестер только попытается уснуть, итальянцы прочтут свежую газету с вот такой первой полосой:
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— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 2 мая 2016 г.
Как говорилось в старых советских репортажах, отдохнем и мы, товарищи. Уже совсем скоро наступит такое счастливое утро замечательного города Лестер.
Любите сказки и верьте в чудеса. Смотрите, как они случаются.
«Лестер» – чемпион Англии!!!
Каким был мир, когда «Лестер» брал последний трофей
Болельщики «Лестера» – самые счастливые люди на земле. Фотогалерея