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    Орлов призвал освежить «Зенит»: «5-6 человек можно убирать»

    Комментатор Геннадий Орлов призвал «Зенит» освежить состав.

    «У игроков «Зенита» явно чувствуется пресыщение титулами. Где взять эмоции? В спорте надо быть голодным до побед. Если «Зенит» сейчас не найдeт какой-то путь, чтобы освежить команду, ему будет очень сложно. Надо брать новых игроков, а тех, на кого уже нельзя рассчитывать, отправлять в аренду или продавать куда угодно. Даже в это зимнее трансферное окно. Потому что весной на эти три клуба ляжет очень большая ответственность.

    Убирать можно пять-шесть человек, но взамен хотя бы трeх качественных игроков приобрести. Нужен центральный защитник. Нино, когда только приехал, многообещающе начинал, а теперь какой-то мягкий, интеллигентный стал. Проигрывает борьбу, не успевает страховать. Родригао – просто медленный! У него та же проблема, что и у капитана московского «Динамо». Он боевитый, мастеровитый, но нет скорости, рывка с места! В нападении появились футболисты, которые быстро всe делают. Не успеть за ними. В последних двух турах «Зенит» пять мячей пропустил – это что ж такое? Держались-держались, а потом – бах – и развалились», – сказал Орлов.

    • По итогам 1-й части сезона «Зенит» остался на 2-м месте в таблице, уступив лидерство «Краснодару» по результату личной встречи (0:2). У обеих команд по 39 очков после 18 туров.
    • В двух последних матчах «Зенит» проиграл дома «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).
    • В прошлом сезоне «Динамо» лидировало в чемпионате России перед последним туром, но уступило в гостях «Краснодару» (0:1) в заключительной встрече. Для победы в РПЛ бело-голубым было достаточно ничьей. В итоге первую позицию в турнире в 6-й раз подряд занял «Зенит».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2024 12:43
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    Комментарии (2)
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    1733997000
    Пятерых можно убрать,а десятерых-нанять.
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    Борис34684
    1734001871
    Гена, нам бы ваши проблемы с вашими деньгами. А если бабла такого небыло, что бы вы делали с Серёгой.
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