Названы сроки возвращения Бабича после операции

Агент защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович рассказал о настрое футболиста на борьбу при возобновлении сезона.

«Бабич восстановится совсем скоро. Он будет готов к сборам, потому что он зверь. Срджан готов к титулу», – сказал Стоянович.

Бабич получил травму колена в гостевом матче за сборную Сербии против Швейцарии в 5-м туре группового этапа Лиги наций 15 ноября.

Несмотря на повреждение, он провел 3 игры за московский клуб в РПЛ до конца первой части сезона.

Бабич перенес операцию 9 декабря.

28-летний игрок провел в сезоне 19 матчей за клуб, забил 2 гола, сделал 1 ассист.

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