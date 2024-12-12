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    Названы сроки возвращения Бабича после операции

    Агент защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович рассказал о настрое футболиста на борьбу при возобновлении сезона.

    «Бабич восстановится совсем скоро. Он будет готов к сборам, потому что он зверь. Срджан готов к титулу», – сказал Стоянович.

    • Бабич получил травму колена в гостевом матче за сборную Сербии против Швейцарии в 5-м туре группового этапа Лиги наций 15 ноября.
    • Несмотря на повреждение, он провел 3 игры за московский клуб в РПЛ до конца первой части сезона.
    • Бабич перенес операцию 9 декабря.
    • 28-летний игрок провел в сезоне 19 матчей за клуб, забил 2 гола, сделал 1 ассист.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    12.12.2024 12:19
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    Комментарии (2)
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    oyabun
    1733996383
    Это хорошо, что скоро. Наши лучшие защитники именно Бабич и Дуарте. И не хочется чтобы там снова оказался Литвинов, например.
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    alefreddy
    1734029276
    и это радует пусть будет в строю
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