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    Орлов раскритиковал Клаудиньо

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о текущем состоянии бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

    «Что произошло с Клаудиньо? Он же перестал быть тем Клаудиньо, каким мы его знали. Превратился в среднего игрока, который теперь даже в состав не попадает с первой минуты. Это значит, что футболисты запускают сами себя.

    Тренер даeт возможность игроку проявить себя, помогает ему, но игрок-то сам себя готовит, особенно профессионал. Он же должен знать, как нужно тренироваться и сколько отдавать сил, потому что лучше самого игрока никто его организм не знает. А Клаудиньо себя явно запустил. И не он один», – сказал Орлов.

    • У 27-летнего Клаудиньо в текущем сезоне на счету 20 игр, 1 забитый мяч и 5 голевых пасов.
    • Он выступает за «Зенит» с 2021 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2024 11:49
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1733993992
    Что нам Соболь,что нам Клава- мы в начале славных бед; умер тот сосед,что справа, тот,что слева-ещё нет.
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    polt
    1733995094
    Это точно.Ни хорошего своевременного паса, ни удара по воротам (все выше). Спёкса. Готовится в сборную к Карпину.
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    Литейный 4 (returned)
    1733996674
    Эту "новость" я на Бомбе читаю в 3 раз. Гыгыгы
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    Борис34684
    1734002556
    Гена разбушевался не на шутку.
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