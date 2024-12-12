Орлов раскритиковал Клаудиньо

Комментатор Геннадий Орлов высказался о текущем состоянии бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«Что произошло с Клаудиньо? Он же перестал быть тем Клаудиньо, каким мы его знали. Превратился в среднего игрока, который теперь даже в состав не попадает с первой минуты. Это значит, что футболисты запускают сами себя.

Тренер даeт возможность игроку проявить себя, помогает ему, но игрок-то сам себя готовит, особенно профессионал. Он же должен знать, как нужно тренироваться и сколько отдавать сил, потому что лучше самого игрока никто его организм не знает. А Клаудиньо себя явно запустил. И не он один», – сказал Орлов.

У 27-летнего Клаудиньо в текущем сезоне на счету 20 игр, 1 забитый мяч и 5 голевых пасов.

Он выступает за «Зенит» с 2021 года.

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