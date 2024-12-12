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    Орлов заявил о стагнации игроков «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что игроки «Зенита» не развиваются.

    – Нам со стороны трудно разобраться в причинах – мы же не знаем, что внутри происходит. Но я сам футболист и примерно понимаю, почему так.

    Когда Дзюбу начали менять в «Зените», он разобиделся. А чего обижаться, если ты сам себя запустил? Ты начал меньше тренироваться, считая, что и так сойдeт. Но у Дзюбы есть характер. А что произошло с Соболевым? Он же сейчас играет хуже, чем в «Спартаке». Ничего не получается! Допускаю, что у него все мысли были заняты переходом – не тренировался, потерял тонус.

    Но в любом случае себя нужно держать в волевых рамках. Это не каждому дано. Уметь трудиться на тренировках – это тоже талант своеобразный. Тренировка – это самое главное для футболиста и любого спортсмена. А про кого в «Зените» вы можете сказать, что он за эти полгода повысил мастерство?

    Я скажу – Латышонок. Ну Барриос ещe держит уровень. А остальные-то что? Даже Дуглас Сантос не похож на самого себя. Мы-то знаем, как они могут играть. Но они почему-то так не играют. Не прогрессируют.

    – Не ошибка ли тренера выпускать на заключительный матч года Родригао, который до этого ни разу в чемпионате не выходил со старта?

    – Конечно, ошибка. Нельзя было его ставить. Но ещe когда Родригао взяли из «Сочи», было видно, что всe-таки он медленноват. Координации не хватает. Видно было: не Ракицкий или Ловрен. А до хорвата был замечательный серб – Иванович. Вот это был уровень. Ловрен не так выделялся, но привлекался в свою сборную.

    Теперь возьмите зенитовских колумбийцев. Барриос, Кассьерра вызывались в сборную, а теперь вылетели оттуда. Это показатель. Значит, они не росли в своeм мастерстве. Агент Барриоса говорит, что новый тренер отодвинул его от команды. Но если бы Вильмар был в хорошей форме, никакой тренер от него не отказался бы.

    • По итогам 1-й части сезона «Зенит» остался на 2-м месте в таблице, уступив лидерство «Краснодару» по результату личной встречи (0:2). У обеих команд по 39 очков после 18 туров.
    • В двух последних матчах «Зенит» проиграл дома «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).
    • В прошлом сезоне «Динамо» лидировало в чемпионате России перед последним туром, но уступило в гостях «Краснодару» (0:1) в заключительной встрече. Для победы в РПЛ бело-голубым было достаточно ничьей. В итоге первую позицию в турнире в 6-й раз подряд занял «Зенит».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2024 14:28
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    Комментарии (2)
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    andr45
    1734003588
    Спасибі, Богданович, що забрав Соболєва) У нас є ще Зіньковський, Ігнатов, Литвинов. З Новим роком!
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    Интерес
    1734014413
    НЕ верим."Зенит" на правильном пути!
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