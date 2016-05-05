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    «Севилья» и «Ливерпуль» ворвались в финал Лиги Европы. Ключевые события полуфиналов


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    Голосов: 0
    05.05.2016 22:05
    «Севилья» уверенно разобралась с «Шахтером». «Ливерпуль» не оставил шансов «Вильярреалу». «Бомбардир» отследил все ключевые эпизоды великолепных полуфиналов Лиги Европы.

    Текстовый онлайн матча «Ливерпуль» – «Вильярреал» – 3:0 (0:1)

    Онлайн матча «Севилья» – «Шахтер» – 3:1 (2:2)

    • «Севилья» вышла в финал Лиги Европы в 3-й раз подряд
    • «Ливерпуль» первой из английских команд в 4-й раз вышел в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы
    • Унаи Эмери провел свой 100-й матч в еврокубках
    • Кевин Гамейро забил 5-й гол в 5 последних играх ЛЕ
    • Теперь у Гамейро 21 забитый мяч в 21 матчах нынешнего сезона
    • «Вильярреал» до выезда на «Энфилд» не проигрывал 12 еврокубковых матчей подряд
    • «Шахтер» забивает в 7 встречах подряд в ЛЕ
    • Эдуардо сумел забить 3 гола после всего 4 ударов в створ ворот в нынешнем сезоне ЛЕ

    81-я минута, «Ливерпуль» решает судьбу противостояния – 3:0, Лаллана! «Вильярреал» к этому времени уже остался вдесятером после удаления Руиса.

    63-я минута, и «Ливерпуль» забивает второй гол! Старридж! Что ж, «Севилья» – «Ливерпуль» финал пока.

    59-я минута, «Севилья» обеспечивает себе большое преимущество – 3:1! Великолепный удар Мариано из-за пределов штрафной. Украинцам нужно забить два гола теперь.

    47-я минута, «Севилья» снова впереди – 2:1! Ударно начали испанцы, дубль Гамейро.

    Перерыв. «Ливерпуль» – «Вильярреал» – 1:0, «Севилья» – «Шахтер» – 1:1. В финал пока выходит только «Севилья», а на «Энфилде» команды идут на овертайм. Ждем с нетерпением вторые таймы!

    44-я минута, и гол «Шахтера» несмотря на спокойное течение матча в Севилье, 1:1! Эдуардо легко реализовал выход один на один. Теперь у парней Унаи Эмери больше нет права на ошибку.

    30 минут позади, хозяева в обоих матчах ведут 1:0. «Севилья» ближе ко второму голу в ворота «Шахтера», «Ливерпуль» тоже пытается запрессовать «Вильярреал». Неплохой момент был у Лалланы.

    9-я минута, а вот и гол «Севильи», ей тоже удалось забить быстрый мяч! Кевин Гамейро ошибку в обороне не простил, и 1:0.

    7-я минута, атаковали испанцы, а забили англичане! «Ливерпуль» повел в счете 1:0 – заковырял мяч в ворота Старридж, хотя нет, записали автогол на имя Бруно Сориано. В общем, сравняли мерсисайдцы счет по итогам двух матчей!

    5-я минута, «Ливерпуль» – «Вильярреал». Две стремительные контратаки гостей едва не закончились голами, в одном случае спас Миньоле, в другом – мяч ушел выше ворот. Уверенно начали испанцы!

    В «Севилье» с большим нетерпением ждут матча, встречая любимую команду с флагами.

    В раздевалке «Шахтера» к матче все давно готово.

    На пути к «Энфилду» тоже очень людно и шумно.

    А вот как выглядит фан-зона, где будут сильно переживать за «Вильярреал».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: UEFA
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -46

      kurskih 6 мая 2016, 14:37

      Будет интересный финал, обе команды достойны победы, но всё-таки Севилья посильнее! А там - как карта ляжет ;)

      0
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 6 мая 2016, 09:53

      СЕВИЛЬЯ БЫСТРЕЕ ВСЕГО СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 мая 2016, 08:36

      Ливерпуль выиграет кубок!

      0
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