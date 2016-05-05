Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Севилья» и «Ливерпуль» ворвались в финал Лиги Европы. Ключевые события полуфиналов

«Севилья» и «Ливерпуль» ворвались в финал Лиги Европы. Ключевые события полуфиналов

Текстовый онлайн матча «Ливерпуль» – «Вильярреал» – 3:0 (0:1)

Онлайн матча «Севилья» – «Шахтер» – 3:1 (2:2)

  • «Севилья» вышла в финал Лиги Европы в 3-й раз подряд
  • «Ливерпуль» первой из английских команд в 4-й раз вышел в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы
  • Унаи Эмери провел свой 100-й матч в еврокубках
  • Кевин Гамейро забил 5-й гол в 5 последних играх ЛЕ
  • Теперь у Гамейро 21 забитый мяч в 21 матчах нынешнего сезона
  • «Вильярреал» до выезда на «Энфилд» не проигрывал 12 еврокубковых матчей подряд
  • «Шахтер» забивает в 7 встречах подряд в ЛЕ
  • Эдуардо сумел забить гола после всего 4 ударов в створ ворот в нынешнем сезоне ЛЕ

81-я минута, «Ливерпуль» решает судьбу противостояния – 3:0, Лаллана! «Вильярреал» к этому времени уже остался вдесятером после удаления Руиса.

63-я минута, и «Ливерпуль» забивает второй гол! Старридж! Что ж, «Севилья» – «Ливерпуль» финал пока.

59-я минута, «Севилья» обеспечивает себе большое преимущество – 3:1! Великолепный удар Мариано из-за пределов штрафной. Украинцам нужно забить два гола теперь.

47-я минута, «Севилья» снова впереди – 2:1! Ударно начали испанцы, дубль Гамейро.

Перерыв. «Ливерпуль» – «Вильярреал» – 1:0, «Севилья» – «Шахтер» – 1:1. В финал пока выходит только «Севилья», а на «Энфилде» команды идут на овертайм. Ждем с нетерпением вторые таймы!

44-я минута, и гол «Шахтера» несмотря на спокойное течение матча в Севилье, 1:1! Эдуардо легко реализовал выход один на один. Теперь у парней Унаи Эмери больше нет права на ошибку.

30 минут позади, хозяева в обоих матчах ведут 1:0. «Севилья» ближе ко второму голу в ворота «Шахтера», «Ливерпуль» тоже пытается запрессовать «Вильярреал». Неплохой момент был у Лалланы.

9-я минута, а вот и гол «Севильи», ей тоже удалось забить быстрый мяч! Кевин Гамейро ошибку в обороне не простил, и 1:0.

7-я минута, атаковали испанцы, а забили англичане! «Ливерпуль» повел в счете 1:0 – заковырял мяч в ворота Старридж, хотя нет, записали автогол на имя Бруно Сориано. В общем, сравняли мерсисайдцы счет по итогам двух матчей!

5-я минута, «Ливерпуль» – «Вильярреал». Две стремительные контратаки гостей едва не закончились голами, в одном случае спас Миньоле, в другом – мяч ушел выше ворот. Уверенно начали испанцы!

В «Севилье» с большим нетерпением ждут матча, встречая любимую команду с флагами.

В раздевалке «Шахтера» к матче все давно готово.

На пути к «Энфилду» тоже очень людно и шумно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А вот как выглядит фан-зона, где будут сильно переживать за «Вильярреал».

Лига Европы Лига Европы Ливерпуль Шахтер Севилья Вильярреал Эдуардо Гамейро Кевин Бруно Луческу Мирча Марселино Эмери Унаи Клопп Юрген
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1462513014
Ливерпуль выиграет кубок!
Ответить
RUPRICHT
1462517587
СЕВИЛЬЯ БЫСТРЕЕ ВСЕГО СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ!!!!
Ответить
kurskih
1462534626
Будет интересный финал, обе команды достойны победы, но всё-таки Севилья посильнее! А там - как карта ляжет ;)
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+