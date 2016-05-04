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    Диего Симеоне – главный псих современности


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    Голосов: 0
    04.05.2016 21:10
    «Атлетико» строго играет в обороне, показывая грамотный футбол, где практически отсутствуют ошибки. Все нервы выплескивает из себя наставник мадридцев Диего Симеоне. «Бомбардир» показывает, как тренер «Атлетико» срывается на всех подряд.

    В концовке матча с «Баварией» «Атлетико» каким-то чудом удалось удержать нужный для себя результат. Диего Симеоне при этом едва не прибил одного из сотрудников команды, который консультировался с резервным арбитром по поводу замены.

    Вот так под горячую руку едва не попал Франк Рибери, бросившийся на спасение Пепа Гвардиолы. Француз вовремя остановил порыв Симеоне, иначе мир вполне мог увидеть и тренерскую драку.

    В нужный момент Диего Симеоне умеет обеспечить команде нужный результат. В матче с «Малагой» по его указанию на поле был выброшен второй мяч, чтобы прервать опасную атаку. За это специалист схлопотал четыре матча дисквалификации, но его команда добилась минимальной победы.

    И это проделки Симеоне только за последние несколько недель.

    «Атлетико» вышел в финал ЛЧ, проиграв «Баварии». 3 гола, 2 незабитых пенальти и другие события суперматча в Мюнхене

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7

      kgzeus 5 мая 2016, 23:49

      жаль что бавария не прошла котлетико

      -1
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      Рейтинг: +1389

      brhr 5 мая 2016, 05:33

      Отличный тренер, отличная команда ..
      Молодцы , удачи в финале ..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 5 мая 2016, 00:59

      удачи в финале

      2
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    • ...
      Рейтинг: +412

      Eds 4 мая 2016, 20:36

      Диего Симеоне был превосходным защитником... И естественно, что он строит команду именно от защиты... Главное не пропустить, а забить как-нибудь постараемся... И реально забивают. Впрочем, он всегда был горячим на поле и спуску не давал никому. Посему не нужно судить о человеке по его эмоциям, ибо взгляните на себя что говорите, когда осуждаете его... Любой деструктивный наезд на человека говорит о говорящем очень много. Я очень уважаю людей, но троллей диванных стараюсь игнорировать...

      Ещё раз повторяю, что Диего Симеоне превосходный тренер! В его команде дисциплина на очень должном уровне и при этом нет никаких шаблонов... Импровизация есть в игре. Играя с Баварией его команда могла минимум два таких же мяча забить немцам, при хорошем пасе, как был сделан Торресом на Гризманна... Впрочем, найдутся ли думающие???

      7
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Eds 4 мая 2016, 20:51

      ты еще очень сдержанно высказался, а то половина зарегившихся в восторге от фееричного, зрелищного и искрометного футбола в исполнении атлетико))) смотреть одно удовольствие на грамотную защиту в своей штрафной аж 11 игроками! А все матчи так и блещут разгромами 1:0

      0
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Eds 4 мая 2016, 20:53

      я правильно понял твою мысль?)))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +412

      Eds > diadushka 4 мая 2016, 21:53

      Поймите главное, что футбол - это прежде всего люди. Разные... Абсолютно... С разным пониманием этой игры. У Симеоне состав набран под его философию игры и это даёт реальные результаты. Я не удивлюсь, что он возьмёт Лигу Чемпионов в этом году. Он прагматик, аргентинец... К примеру, вспомните финал мундиаля... Бразилия - Германия... Бразильцы хотели показать искромётный фееричный футбол... Но получили разгром... И это футбол? Конечно. И у Симеоне Футбол!!! Только с другой философией, которая даёт конкретные результаты. Дайте этих игроков, которые у Симеоне другому тренеру, я посмотрю, что из них выжмут. И будут ли они на первых ролях в чемпионате Испании и Лиге Чемпионов... Желаю, чтобы каждый мог понимать то, что тренер - это очень много значит. Раньери, Боаш, Моуриньо, Анчелотти и многие другие - это абсолютно разные философии футбола... И обсуждать это можно до бесконечности.
      Симеоне эмоционален, но он и мудр... Посмотрите, перестановки в игре после перерыва... И гол Атлетико был логичным. И хотя дальше Бавария и играла первым номером, но реально уже с оглядкой на защиту. Те очень остро огрызались... Всё таки техника у них есть...
      Если вы мечтатель разгромов, то реально, вам нравится Клопп, Эмери... Но люди разные и это Футбол...

      2
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      Рейтинг: +412

      Eds > diadushka 4 мая 2016, 21:54

      Нет!

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > diadushka 10 мая 2016, 15:27

      Сейчас ассоциация то-ли с Грецией на победном для них Евро, то-ли с ФК Рубин г.Казань года 3-4 назад...
      Вообще Симеоне потрясающий тренер. И он, хоть и психованный, его действия мерзкими назвать сложно (кроме брошенного мяча)... чего не сказать о Суаресе и Фламини, хотя эти двое делают игру...

      1
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      Рейтинг: +2

      BUCT 4 мая 2016, 20:18

      полупокер

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 мая 2016, 19:40

      вернуть в атлетико еще косту, купить манджукича и терри, и тогда все ублюдки будут в одной команде

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 мая 2016, 19:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      какой ублюдошный тренер, такая и команда

      -6
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