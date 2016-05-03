Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Атлетико» вышел в финал ЛЧ, проиграв «Баварии». 3 гола, 2 незабитых пенальти и другие события суперматча в Мюнхене


    0
    Голосов: 0
    03.05.2016 21:35
    Безумно жаркий матч на «Альянц-Арене» закончился победой «Баварии», которая никого из ее игроков не обрадовала – в финал Лиги чемпионов вышел «Атлетико». «Бомбардир» показывает ключевые моменты огненной игры в Мюнхене.

    «Бавария» была намерена отыграть поражение 0:1 в Мадриде и выйти в финал впервые под руководством Хосепа Гвардиолы. Диего Симеоне мечтает впервые для «Атлетико» выиграть Лигу чемпионов, и немцы – предпоследний соперник на его пути. Выжили испанцы, хоть и проиграли 1:2. Мы увидим «Атлетико» в финале на «Сан-Сиро».

    Самый лучший текстовый онлайн матча

    Видеогалерея матча

    Чакыр ставит пенальти в ворота «Баварии» за фол вне штрафной площади, но Нойер тащит удар Торреса за шесть минут до конца. Что за матч!

    Проснулись, проснулись! 2:1, Левандовски забил, жива интрига.

    А теперь уже 25 минут до конца матча и «Бавария» совсем ничего не создала. Немцы, проснитесь, овертайма ведь не будет. Вот и удар Алонсо, но ничего не извлекли и из него.

    53-я минута, и сравнял «Атлетико», подловив «Баварию» на страшной ошибке в обороне. Антуан Гризманн вынес «Барселону» и принялся за немцев!

    Перерыв, 1:0. Ох, и нервно же будет на «Альянц-Арене» после перерыва.

    И тут же назначен пенальти в ворота «Атлетико». А Томас Мюллер его не реализовал! О-О-О-Облак тащит!

    Го-о-о-ол! Со штрафного Хаби Алонсо открывает счет! 1:0 «Бавария» повела.

    Половина первого тайма позади, и момент у Левандовски!

    Ответ Видаля через пару минут не менее опасен.

    15-я минута, хороший удар Габи! А пропускать «Баварии» нельзя никак, три забить нынешнему «Атлетико» страшно тяжело.

    Мечты болельщиков «Баварии» понятны, но на пути очень серьезный соперник.

    Красавица «Альянц-Арена» полностью готова к матчу!

    Ух, какая красотища на «Альянц-Арене» на одной из трибун:

    Лишь однажды в пяти последних матчах в Лиге чемпионов Мануэль Нойер не пропускал голов. Принесут ли именные бутсы удачу хотя бы сегодня?

    Красочно выглядит раздевалка немецкого клуба.

    И у испанцев все уже давно готово.

    А вот и главный приз, мотивирующий всех участников турнира и дразнящий «Баварию» и «Атлетико» прямо сегодня на «Альянц-Арене».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: UEFA
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: -46

      kurskih 4 мая 2016, 14:38

      Поздравляю Атлетико с выходом!
      Жду Мадридский финал ЛЧ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 мая 2016, 14:25

      Да и по судейству видно, что тащат эту гниль дальше: гол с офсайда, пенальти, в нескольких метрах от штрафной......

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Соа́рес де Мора́ис 4 мая 2016, 16:00

      нет ты мегаэксперт! все дураки, не понимают ничего в футболе, один ты умный и такие же как и ты болелы гнилого футбола)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 мая 2016, 14:23

      Крысиный стиль процветает)))
      Как собаки на сене, сами не играют и другим не дают, одним словом - крысиный футбол!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 4 мая 2016, 13:39

      Аукнулся баварцам незабитый пеналь;(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Son!k 4 мая 2016, 13:00

      АТЛЕТИКО это ПОРЯДОК на каждом участке поля, а на тренерском мостике гений своего дела, лучший из лучших!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 4 мая 2016, 10:54

      Не всегда везёт сильнейшим...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 4 мая 2016, 09:42

      Бавария проиграла красиво, Атлетико в с воем репертуаре - 11 чел на воротах стоят

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Lexa_Lexa 4 мая 2016, 14:35

      да этим чмошникам главное результат, им хоть в глаза ссы, если выиграют не обратят на это внимание)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 4 мая 2016, 09:31

      Очень жаль, что в финал вышли те, кто не столько играет, сколько мешает играть другим, причем не столько прессингом или какими-то тактическими действиями, сколько руками, ногами и провокациями. Хотя немцы сами виноваты - могли в первом тайме все уже решать. Победили те, кто больше этого хотел. Если и Реал не выйдет, вообще финал смотреть не буду - бабки против пролетариата тогда в финале встретятся. На хер это.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Соа́рес де Мора́ис 4 мая 2016, 14:40

      Ты хоть понял, что написал? Вот такие, как ты, и болеют за Атлетико - малограмотные, путающиеся в своих мыслях косноязычные люди, которые предпочитают не давать взлететь другим, пусть и ценой собственной приземленности.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Smekaev 4 мая 2016, 18:55

      дружище не объяснишь ты этим упертым людям, что такое хорошо и что такое плохо)
      Я тоже думал, что они просто злорадствуют, что топ-клубы уровня Барсы и Баварии вылетели! А они же нет, и вправду кайфут от игры атлетико))) Восхищаются как их любимая команда побеждает всех с разгромным счетом аж........1:0 )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      artydoc 4 мая 2016, 09:29

      Реал туда же!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 4 мая 2016, 07:02

      вот такие обломы бывают

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11