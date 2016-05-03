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  • «Атлетико» вышел в финал ЛЧ, проиграв «Баварии». 3 гола, 2 незабитых пенальти и другие события суперматча в Мюнхене

«Атлетико» вышел в финал ЛЧ, проиграв «Баварии». 3 гола, 2 незабитых пенальти и другие события суперматча в Мюнхене

«Бавария» была намерена отыграть поражение 0:1 в Мадриде и выйти в финал впервые под руководством Хосепа Гвардиолы. Диего Симеоне мечтает впервые для «Атлетико» выиграть Лигу чемпионов, и немцы – предпоследний соперник на его пути. Выжили испанцы, хоть и проиграли 1:2. Мы увидим «Атлетико» в финале на «Сан-Сиро».

Самый лучший текстовый онлайн матча

Видеогалерея матча

Чакыр ставит пенальти в ворота «Баварии» за фол вне штрафной площади, но Нойер тащит удар Торреса за шесть минут до конца. Что за матч!

Проснулись, проснулись! 2:1, Левандовски забил, жива интрига.

А теперь уже 25 минут до конца матча и «Бавария» совсем ничего не создала. Немцы, проснитесь, овертайма ведь не будет. Вот и удар Алонсо, но ничего не извлекли и из него.

53-я минута, и сравнял «Атлетико», подловив «Баварию» на страшной ошибке в обороне. Антуан Гризманн вынес «Барселону» и принялся за немцев!

Перерыв, 1:0. Ох, и нервно же будет на «Альянц-Арене» после перерыва.

И тут же назначен пенальти в ворота «Атлетико». А Томас Мюллер его не реализовал! О-О-О-Облак тащит!

Го-о-о-ол! Со штрафного Хаби Алонсо открывает счет! 1:0 «Бавария» повела. 

Половина первого тайма позади, и момент у Левандовски! 

Ответ Видаля через пару минут не менее опасен.

15-я минута, хороший удар Габи! А пропускать «Баварии» нельзя никак, три забить нынешнему «Атлетико» страшно тяжело.

Мечты болельщиков «Баварии» понятны, но на пути очень серьезный соперник.

Красавица «Альянц-Арена» полностью готова к матчу!

Ух, какая красотища на «Альянц-Арене» на одной из трибун:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Лишь однажды в пяти последних матчах в Лиге чемпионов Мануэль Нойер не пропускал голов. Принесут ли именные бутсы удачу хотя бы сегодня?

Красочно выглядит раздевалка немецкого клуба.

И у испанцев все уже давно готово.

А вот и главный приз, мотивирующий всех участников турнира и дразнящий «Баварию» и «Атлетико» прямо сегодня на «Альянц-Арене».

Лига чемпионов Лига чемпионов Бавария Атлетико Торрес Фернандо Алонсо Хаби Левандовски Роберт Мюллер Томас Гризманн Антуан Гвардиола Хосеп Симеоне Диего
Комментарии (23)
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Dynamo-Moscow
1462311018
Заели Ваши рекламы при повторах... стремно смотреть даже
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Geyt
1462312212
Отличный матч!
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Solmon
1462317788
Атлетико молодцы!!!
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BAIv
1462334553
вот такие обломы бывают
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Smekaev
1462343472
Очень жаль, что в финал вышли те, кто не столько играет, сколько мешает играть другим, причем не столько прессингом или какими-то тактическими действиями, сколько руками, ногами и провокациями. Хотя немцы сами виноваты - могли в первом тайме все уже решать. Победили те, кто больше этого хотел. Если и Реал не выйдет, вообще финал смотреть не буду - бабки против пролетариата тогда в финале встретятся. На хер это.
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Lexa_Lexa
1462344155
Бавария проиграла красиво, Атлетико в с воем репертуаре - 11 чел на воротах стоят
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Strig
1462348493
Не всегда везёт сильнейшим...
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Son!k
1462356019
АТЛЕТИКО это ПОРЯДОК на каждом участке поля, а на тренерском мостике гений своего дела, лучший из лучших!
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diadushka
1462361034
Крысиный стиль процветает))) Как собаки на сене, сами не играют и другим не дают, одним словом - крысиный футбол!
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diadushka
1462361102
Да и по судейству видно, что тащат эту гниль дальше: гол с офсайда, пенальти, в нескольких метрах от штрафной......
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