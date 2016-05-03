«Атлетико» вышел в финал ЛЧ, проиграв «Баварии». 3 гола, 2 незабитых пенальти и другие события суперматча в Мюнхене

«Бавария» была намерена отыграть поражение 0:1 в Мадриде и выйти в финал впервые под руководством Хосепа Гвардиолы. Диего Симеоне мечтает впервые для «Атлетико» выиграть Лигу чемпионов, и немцы – предпоследний соперник на его пути. Выжили испанцы, хоть и проиграли 1:2. Мы увидим «Атлетико» в финале на «Сан-Сиро».

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Чакыр ставит пенальти в ворота «Баварии» за фол вне штрафной площади, но Нойер тащит удар Торреса за шесть минут до конца. Что за матч!

Проснулись, проснулись! 2:1, Левандовски забил, жива интрига.

А теперь уже 25 минут до конца матча и «Бавария» совсем ничего не создала. Немцы, проснитесь, овертайма ведь не будет. Вот и удар Алонсо, но ничего не извлекли и из него.

53-я минута, и сравнял «Атлетико», подловив «Баварию» на страшной ошибке в обороне. Антуан Гризманн вынес «Барселону» и принялся за немцев!

Перерыв, 1:0. Ох, и нервно же будет на «Альянц-Арене» после перерыва.

И тут же назначен пенальти в ворота «Атлетико». А Томас Мюллер его не реализовал! О-О-О-Облак тащит!

Го-о-о-ол! Со штрафного Хаби Алонсо открывает счет! 1:0 «Бавария» повела.

Половина первого тайма позади, и момент у Левандовски!

Ответ Видаля через пару минут не менее опасен.

15-я минута, хороший удар Габи! А пропускать «Баварии» нельзя никак, три забить нынешнему «Атлетико» страшно тяжело.

Мечты болельщиков «Баварии» понятны, но на пути очень серьезный соперник.

Красавица «Альянц-Арена» полностью готова к матчу!

Ух, какая красотища на «Альянц-Арене» на одной из трибун:

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Лишь однажды в пяти последних матчах в Лиге чемпионов Мануэль Нойер не пропускал голов. Принесут ли именные бутсы удачу хотя бы сегодня?

Красочно выглядит раздевалка немецкого клуба.

И у испанцев все уже давно готово.

А вот и главный приз, мотивирующий всех участников турнира и дразнящий «Баварию» и «Атлетико» прямо сегодня на «Альянц-Арене».