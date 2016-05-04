Диего Симеоне – главный псих современности

В концовке матча с «Баварией» «Атлетико» каким-то чудом удалось удержать нужный для себя результат. Диего Симеоне при этом едва не прибил одного из сотрудников команды, который консультировался с резервным арбитром по поводу замены.

Вот так под горячую руку едва не попал Франк Рибери, бросившийся на спасение Пепа Гвардиолы. Француз вовремя остановил порыв Симеоне, иначе мир вполне мог увидеть и тренерскую драку.

В нужный момент Диего Симеоне умеет обеспечить команде нужный результат. В матче с «Малагой» по его указанию на поле был выброшен второй мяч, чтобы прервать опасную атаку. За это специалист схлопотал четыре матча дисквалификации, но его команда добилась минимальной победы.

И это проделки Симеоне только за последние несколько недель.

«Атлетико» вышел в финал ЛЧ, проиграв «Баварии». 3 гола, 2 незабитых пенальти и другие события суперматча в Мюнхене