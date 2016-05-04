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Диего Симеоне – главный псих современности

В концовке матча с «Баварией» «Атлетико» каким-то чудом удалось удержать нужный для себя результат. Диего Симеоне при этом едва не прибил одного из сотрудников команды, который консультировался с резервным арбитром по поводу замены.

Вот так под горячую руку едва не попал Франк Рибери, бросившийся на спасение Пепа Гвардиолы. Француз вовремя остановил порыв Симеоне, иначе мир вполне мог увидеть и тренерскую драку.

В нужный момент Диего Симеоне умеет обеспечить команде нужный результат. В матче с «Малагой» по его указанию на поле был выброшен второй мяч, чтобы прервать опасную атаку. За это специалист схлопотал четыре матча дисквалификации, но его команда добилась минимальной победы.

И это проделки Симеоне только за последние несколько недель.

«Атлетико» вышел в финал ЛЧ, проиграв «Баварии». 3 гола, 2 незабитых пенальти и другие события суперматча в Мюнхене 

Испания. Примера Лига чемпионов Европа Симеоне Диего
Комментарии (12)
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diadushka
1462379906
какой ублюдошный тренер, такая и команда
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diadushka
1462380016
вернуть в атлетико еще косту, купить манджукича и терри, и тогда все ублюдки будут в одной команде
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BUCT
1462382303
полупокер
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Eds
1462383408
Диего Симеоне был превосходным защитником... И естественно, что он строит команду именно от защиты... Главное не пропустить, а забить как-нибудь постараемся... И реально забивают. Впрочем, он всегда был горячим на поле и спуску не давал никому. Посему не нужно судить о человеке по его эмоциям, ибо взгляните на себя что говорите, когда осуждаете его... Любой деструктивный наезд на человека говорит о говорящем очень много. Я очень уважаю людей, но троллей диванных стараюсь игнорировать... Ещё раз повторяю, что Диего Симеоне превосходный тренер! В его команде дисциплина на очень должном уровне и при этом нет никаких шаблонов... Импровизация есть в игре. Играя с Баварией его команда могла минимум два таких же мяча забить немцам, при хорошем пасе, как был сделан Торресом на Гризманна... Впрочем, найдутся ли думающие???
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Sergej-74
1462399147
удачи в финале
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brhr
1462415593
Отличный тренер, отличная команда .. Молодцы , удачи в финале ..
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kgzeus
1462481358
жаль что бавария не прошла котлетико
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