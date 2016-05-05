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    Халк попал в заявку сборной Бразилии на Кубок Америки

    Стал известен состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2016. Наставник «селесао» Дунга пригласил для подготовки к крупнейшему первенству американского континента 23 футболиста, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола. Отметим в заявке «пентакампеонес» присутствие нападающего «Зенита» Халка.

    Вратари: Алиссон («Интернасьонал»), Диего Алвес («Валенсия»), Эдерсон Мораес («Бенфика»).

    Защитники: Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Маркиньос («ПСЖ»), Миранда («Интер»), Филипе Луис («Атлетико»), Карлос Жил («Шаньдун Лунэн»), Даниэл Алвес («Барселона»), Фабиньо («Монако»), Дуглас Сантос («Атлетико Минейро»).

    Полузащитники: Элиас («Коринтианс»), Луис Густаво («Вольфсбург»), Виллиан («Челси»), Лукас Лима («Сантос»), Ренато Аугусто («Бейцзин Гуоань»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Каземиро («Реал»), Рафинья Алькантара («Барселона»), Дуглас Коста («Бавария»).

    Нападающие: Габриэл Барбоза, Рикардо Оливейра (оба – «Сантос»), Халк («Зенит»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2016 18:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +76

      SoccerIlya 6 мая 2016, 00:13

      А где Фирмино? Дунга удивляет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 5 мая 2016, 21:32

      Главное травму не получить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 мая 2016, 21:02

      ну попал,так попал, хотя в основу ещё надо пробится...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 5 мая 2016, 18:58

      Слабо ой слабо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 5 мая 2016, 18:49

      Очень все плохо с нападением... очень-очень-очень все плохо.... Леонидас-Адемир-Зизиньо-Пеле-Ж
      аирзиньо-Тостао-Зико-Сократес-
      Ромарио-Бебето-Ривалдо-Роналдо
      -Роналдиньо-Адриано-Луис Фабиано-???
      Неужели вся надежда Бразилии на Неймара, который еще и не играет за сборную?

      0
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