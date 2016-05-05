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Халк попал в заявку сборной Бразилии на Кубок Америки

5 мая 2016, 18:31
5

Стал известен состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2016. Наставник «селесао» Дунга пригласил для подготовки к крупнейшему первенству американского континента 23 футболиста, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола. Отметим в заявке «пентакампеонес» присутствие нападающего «Зенита» Халка.

Вратари: Алиссон («Интернасьонал»), Диего Алвес («Валенсия»), Эдерсон Мораес («Бенфика»).

Защитники: Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Маркиньос («ПСЖ»), Миранда («Интер»), Филипе Луис («Атлетико»), Карлос Жил («Шаньдун Лунэн»), Даниэл Алвес («Барселона»), Фабиньо («Монако»), Дуглас Сантос («Атлетико Минейро»).

Полузащитники: Элиас («Коринтианс»), Луис Густаво («Вольфсбург»), Виллиан («Челси»), Лукас Лима («Сантос»), Ренато Аугусто («Бейцзин Гуоань»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Каземиро («Реал»), Рафинья Алькантара («Барселона»), Дуглас Коста («Бавария»).

Нападающие: Габриэл Барбоза, Рикардо Оливейра (оба – «Сантос»), Халк («Зенит»).

Источник: Бомбардир.ру
Кубок Америки Бразилия Зенит Халк
Комментарии (5)
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Schicko_008
1462463379
Очень все плохо с нападением... очень-очень-очень все плохо.... Леонидас-Адемир-Зизиньо-Пеле-Ж
аирзиньо-Тостао-Зико-Сократес-
Ромарио-Бебето-Ривалдо-Роналдо
-Роналдиньо-Адриано-Луис Фабиано-??? Неужели вся надежда Бразилии на Неймара, который еще и не играет за сборную?
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ГераХэвиЛОКО
1462463888
Слабо ой слабо
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koli4ka
1462471379
ну попал,так попал, хотя в основу ещё надо пробится...
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порт
1462473139
Главное травму не получить.
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SoccerIlya
1462482824
А где Фирмино? Дунга удивляет.
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