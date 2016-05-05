Халк попал в заявку сборной Бразилии на Кубок Америки

Стал известен состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2016. Наставник «селесао» Дунга пригласил для подготовки к крупнейшему первенству американского континента 23 футболиста, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола. Отметим в заявке «пентакампеонес» присутствие нападающего «Зенита» Халка.

Вратари: Алиссон («Интернасьонал»), Диего Алвес («Валенсия»), Эдерсон Мораес («Бенфика»).

Защитники: Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Маркиньос («ПСЖ»), Миранда («Интер»), Филипе Луис («Атлетико»), Карлос Жил («Шаньдун Лунэн»), Даниэл Алвес («Барселона»), Фабиньо («Монако»), Дуглас Сантос («Атлетико Минейро»).

Полузащитники: Элиас («Коринтианс»), Луис Густаво («Вольфсбург»), Виллиан («Челси»), Лукас Лима («Сантос»), Ренато Аугусто («Бейцзин Гуоань»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Каземиро («Реал»), Рафинья Алькантара («Барселона»), Дуглас Коста («Бавария»).

Нападающие: Габриэл Барбоза, Рикардо Оливейра (оба – «Сантос»), Халк («Зенит»).