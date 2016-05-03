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    Сборная России на Евро-2016. Центральные защитники


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    Голосов: 0
    03.05.2016 10:00
    До Евро-2016 – чуть больше месяца. Леонид Слуцкий определяется с итоговой заявкой. «Бомбардир» помогает тренеру сборной России, запуская серию аналитических материалов по каждой позиции.
    СПОЙЛЕРЫ
    На место двух центральных защитников в сборной России претендуют сразу несколько футболистов, однако во Францию на Евро отправятся далеко не все кандидаты. «Бомбардир» прикидывает шансы семи претендентов из РФПЛ на эту позицию.

    Центральные защитники – обычно самая многочисленная в заявке категория. В основе их выходит двое, а то и трое. Возможны травмы, возможны дисквалификации. Ожидать в итоговом списке стоит, по меньшей мере, четверых. И три позиции практически забронированы за армейцами, прекрасно знакомыми Слуцкому по работе в клубе. Для Игнашевича точно, а возможно и для Березуцких поездка во Францию станет последним крупным турниром.

    Из людей, оказывавшихся в обойме в последнее время, шансы имеют трое: еще один армеец Васин, Андрей Семенов из «Терека» и ростовчанин Новосельцев. Однако при Слуцком позиции донского универсала пошатнулись. Вообще, с центральными защитниками в стране напряженка. В топ-клубах эту зону закрывают легионеры. «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» о россиянах и не помышляют. В «Спартаке» есть Гранат, но он не слишком впечатляет. Не сорвись Таски в Мюнхен – Владимир сидел бы в резерве, хотя он уже и сейчас там. Ближайший адекватный кандидат, Руслан Камболов, играет в замыкающем первую десятку «Рубине». По понятным причинам мы не рассматриваем Нойштедтера, поскольку процесс принятия гражданства затянулся.

    Василий Березуцкий (ЦСКА)

    Возраст/рост/вес: 33/189/83

    Шансы поехать на Евро: 95%

    Сильные стороны: опыт, перехваты, отбор, короткий пас, блокировка ударов

    Слабые стороны: скорость, длинный пас, единоборства, подверженность микроповреждениям

    Прямо сейчас Василий Березуцкий – объективно сильнейший центральный защитник страны. Отлично читает игру, надежен в отборе. Опасен при стандартах у чужих ворот: сам забивает редко, но делает много толковых скидок партнерам. Активно подключается вперед, может пробить и отдать. Не слишком высокую точность длинных передач обычно скрадывает присутствие на поле Игнашевича, у которого с этим компонентом порядок. В пользу Василия и накопленный опыт, и авторитет, и статус одного из главных юмористов сборной. Настораживают участившиеся повреждения, но если Василий будет здоров, то это точно игрок стартового состава. Пожалуй, единственный, чье место на поле гарантировано.

    Сергей Игнашевич (ЦСКА)

    Возраст/рост/вес: 36/186/75

    Шансы поехать на Евро: 80%

    Сильные стороны: опыт, длинные передачи, удар, отбор, верховые единоборства

    Слабые стороны: скорость, запас сил, результативные ошибки

    У 36-летнего рекордсмена по числу матчей за национальную команду по-прежнему нет очевидных слабых мест, помимо естественного процесса старения. Помимо качественного выполнения прямых обязанностей Сергей полезен впереди – может пробить хоть штрафной, хоть пенальти. Важное конкурентное преимущество – умение начать атаку длинной передачей. Настораживает одно: с годами Сергей чаще стал допускать ошибки, становящиеся результативными. Опыта выше крыши, возможно, это-то и играет злую шутку – переоценивает себя в отдельных эпизодах ветеран.

    Алексей Березуцкий (ЦСКА)

    Возраст/рост/вес: 33/190/82

    Шансы поехать на Евро: 70%

    Сильные стороны: отбор, ведение единоборств, короткий пас, блокировка передач

    Слабые стороны: скорость, перехваты

    Брат Алексей последние годы в основном сидел, но в этом сезоне участившиеся повреждения партнеров и объективное старение, не позволяющее уже выдерживать столь плотный график, сделали его полноценным членом ротации. В результате старший Березуцкий отыграл немногим меньше брата. Он несколько уступает партнерам в плане перехватов, зато один в один, пожалуй, лучший. Это касается как ведения борьбы, так и отбора. Хорош и в блокировке. Неслучайно Слуцкий иногда выпускает Алексея в опорной зоне. Сильный, надежный дублер, который при удачном для себя раскладе вполне может стать первой скрипкой.

    Андрей Семенов («Терек»)

    Возраст/рост/вес: 27/190/86

    Шансы поехать на Евро: 20%

    Сильные стороны: блокировка, отбор

    Слабые стороны: единоборства, много фолит, часто получает карточки

    У Рахимова Семенов, как и весь «Терек», здорово прибавил в культуре паса. В том числе поэтому Слуцкий, в построениях которого перепасовке между защитниками отводится немаловажная роль, привлекает Семенова. В остальном Андрей не выделяется. Несмотря на цепкость, самоотверженность и отменные физические данные, в единоборствах, за исключением верховых, выглядит не слишком уверенно. Исправляя собственные ошибки и погрешности партнеров, частенько фолит. Регулярно предупреждается судьями. На Евро уровень исполнительского мастерства будет значительно выше, и привозимые штрафные могут аукнуться. Любит играть на длинных мячах, но точность передач средняя.

    Иван Новосельцев («Ростов»)

    Возраст/рост/вес: 24/190/80

    Шансы поехать на Евро: 15%

    Сильные стороны: чистая игра, блокировка ударов и передач, универсализм

    Слабые стороны: длинный пас, верховые единоборства

    Оценивая Новосельцева, необходимо делать скидку на то, что половину матчей он проводит на фланге, а в тех случаях, когда оказывается в центре, «Ростов» обычно действует в три защитника. Схема оказывает существенное влияние на функционал, что обуславливает запредельные показатели Новосельцева по части блокированных ударов и передач. Однако даже с учетом всего этого самоотверженность Ивана, как и всей ростовской обороны, нельзя не отметить. Кроме того, на фоне жестко действующей команды Новосельцев играет относительно чисто и карточек почти не получает. Из минусов – слабо поставленный длинный пас и неуверенное ведение единоборств.

    Виктор Васин (ЦСКА)

    Возраст/рост/вес: 27/192/83

    Шансы поехать на Евро: 10%

    Сильные стороны: культура паса, ведение единоборств

    Слабые стороны: отсутствие опыта и игрового тонуса, отбор, выбор позиции

    Васина давно взяли на вырост, но прогресс идет не слишком быстро. Прошлый сезон в Саранске Виктор провел уверенно, а в Москве опять проиграл конкуренцию матерым партнерам. Очевидно, что Васина рассматривают как преемника Игнашевича. Особенно в смысле культуры паса. Виктор лучший в лиге по точности как коротких, так и длинных передач. А три длинных паса из четырех, доходящие до адресата – показатель вообще отличный. По ведению единоборств Виктор тоже в топе. Казалось бы, тут и красная дорожка в основу, но слабость в отборе нивелирует сильные стороны. Васин и вступает в него нечасто, и фолить приходится. Сидение на лавке вистов тоже не добавляет. В новом году Виктор на поле пока не выходил.

    Руслан Камболов («Рубин»)

    Возраст/рост/вес: 26/180/79

    Шансы поехать на Евро: 5%

    Сильные стороны: перехваты, универсализм, удар

    Слабые стороны: единоборства, часто фолит

    Вызов Камболова стал бы сказкой похлеще вызова Кузьмина. Списанный из «Локомотива» крайний защитник три года пылил по первой лиге. Когда казалось, что на карьере можно поставить крест, Ринат Билялетдинов вытащил знакомого ему по молодежке парня, разглядев в том способности сыграть в центре. Несколько раз Камболов выскакивал опорным, но обычно выходил в центре обороны. Роста и мощи здесь Руслану не хватает, но он компенсирует это цепкостью и пониманием игры. Вряд ли Слуцкий пустится в эксперименты сейчас, но в перспективе вариант с вызовом Камболова вполне возможен. Тем более что Руслан и впереди может помочь – с ударом полнейший порядок.

    Сборная России на Евро-2016. Правые защитники

    Сборная России на Евро-2016. Левые защитники

    Сборная России на Евро-2016. Вратари

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, РФС
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 6 мая 2016, 16:36

      На защитников и вратаря сборной мы посмотрели на игре с Зенитом........Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар.

      1
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 4 мая 2016, 18:33

      игнашевич и братья березуцкие 100 процентов поедут

      0
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      Рейтинг: -3

      lihindic 4 мая 2016, 09:44

      согласен...

      0
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 3 мая 2016, 20:32

      да нет в сборной нормальной защиты,а та что есть....в финале кубка все всё видели...

      2
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury > Каратель 6 мая 2016, 16:28

      я бы сказал, что в России нет нормальной защиты!!!...а про финал кубка...про него я промолчу...)

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 3 мая 2016, 17:35

      Одни Березуцкие

      0
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      Рейтинг: +30

      sebp05 3 мая 2016, 12:08

      Тут, по-моему, один вопрос - кто будет четвёртым центральным в заявке. Если он будет.
      Всё-таки разбивка по позициям в современном футболе - достаточно условная вещь. Скажем, Олег Кузьмин в случае необходимости не сможет закрыть центр обороны не хуже условного 4-го центрального защитника? я думаю, сможет и вполне квалифицированно. Я уже не говорю, что центральными в разное время были и полузащитники в сборной: Смертин, Семак и Широков (последний - менее удачно), при необходимости можно вернуться к эксперименту (Мамаев/Широков/Газинский/Денисов/Тарасов/Глушаков, прости Господи за 2-х последних, но, по-моему даже с ними хуже не будет) - это будет более рационально, чем везти пассажира.
      Также обстоят дела и с крайними защитниками (прошлые материалы из данной серии) - деление здесь ещё более условное. На мой взгляд, очевидно, что Дмитрий Комбаров как защитник не тянет, а слова автора, что Дима лучше Жиркова в атакующих действиях, вызывает усмешку. Да, Комбаров, может и лучше подаёт, но Слуцкий использовал с Францией на флангах Шатова и Кокорина, вместо Самедова, который, пожалуй, лучше всех умеет вешать, а учитывая форму Смолова и игру защитников не из РФПЛ головой да и в общем, тактика "подай на голову Дзюбе" вряд ли будет оптимальной, рациональной и эффективной.
      Подытоживая, хочется сказать, что выбор автора не всегда, во всяком случае мне, кажется очевидным.
      Если бы мне сегодня сказали: "Составляй список защитников", то он выглядел бы так
      Игнашевич
      В. Березуцкий
      А. Березуцкий
      Смольников (может играть и слева)
      Кузьмин
      Жирков (искренне надеюсь инфа о том, что Слуцкий его больше не позовёт неправдива)
      Анюков (странно, что про него забыли, а по сути - опыта полно, закрыть на матч левый/правый край вполне способен)
      Торбинский (может в случае чего сыграть и в середине)

      Мимо списка - Щенников и Набабкин (в финале Кубка слева играл А.Березуцкий, так себе получилось - но факт - именно он, а не первые двое), Комбаров (не тянет) и остальные.
      Прошу прощения за многословие

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > sebp05 5 мая 2016, 13:53

      Анюкова Слуцкий звал, но он отказался возвращаться.

      Комбаров сильнее Жиркова не только в плане подач. Есть прострелы, есть кроссы. Голевые передачи в последние сезоны он отдает гораздо чаще и в обводке заметно эффективнее. Да, его функционал уже, но в этих нескольких компонентах Комбаров хорош (хотя в целом Жирков - более умный и разносторонний футболист, конечно).

      Семак точно не играл в центре обороны. Опорным - да.

      Деление, конечно, условное. В конечном счёте, прицел идёт и на ЧМ. Брали же 16-летнего Уолкота. Поездка на такой турнир - бесценный опыт, поэтому четвёртый защитник не совсем пассажир.

      Про Кузьмина в центре обороны без комментариев, тут, думаю, и так всем всё ясно.

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      Рейтинг: +30

      sebp05 > Вингер91 5 мая 2016, 18:44

      Насчёт Анюкова - надо лучше просить)

      Про Комбарова - Вы очень верите в статистику. В "Спартаке" по сути и некому пасовать. В отсутствии гербовой пишем на простой. "и в обводке заметно эффективнее" - это без комментариев. Вы можете представить противостояние Дмитрия Комбарова и Бейла - это будет катастрофа

      Семак играл правым защитником и центральным в ЦСКА. и в сборной центрального тоже исполнял. Если не ошибаюсь, то в памятном матче с Францией - он был выдвинутым защитником

      16-летний Уолкот и 23+ защитники - это, как говорят в Одессе, большая разница. По этому принципу можно и нужно брать Миранчука и Головина(который на 95% и так поедет), а не Новосельцева, который выезжает за счёт построений Бердыева, вечного запасного Васина или Семёнова, который рассматривается по сути по причине, что больше никого и нет (если брать "Терек", то я выбрал бы Уциева, но насколько я знаю, его появление не понравится некоторым старожилам сборной)

      Вы думаете Кузьмин будет хуже смотреться, чем Новосельцев/Васин/Семёнов. я сомневаюсь: опыт -великая штука

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > sebp05 6 мая 2016, 09:23

      В сборной Бэйл играет центрфорварда, так что вряд ли они будут часто взаимодействовать с сидящим на скамейке Комбаровым.

      Со статистикой всё просто: Комбаров чаще пытается обыгрывать, и у него чаще это получается. Возможно, Жирков потерял в скорости или смелости. Но тех проходов, что он делал несколько лет назад, давно не видно. Хотя я по-прежнему уверен, что индивидуально он сильнее Комбарова.

      Сколько себя помню, Семак всегда играл в средней линии (на всех практически позициях) или в атаке. Проблематично попасть в клуб Григория Федотова, играя в обороне.

      Более чем уверен, что Кузьмину, который как и Комбаров с Жиковым вообще-то хав, причём конкретно фланговый, будет в принципе тяжелее в центре, а в центре обороны при росте 175 - вдвойне. Это, к слову, и Семака касается.

      Миранчук с Головиным в своё время будут. Не в центре обороны.

      Вингеры обычно к 30 начинают терять в скорости и резкости, а центральный защитник вполне может играть до 35. Понятно, что есть исключения в обе стороны. Так что 23 для центрального защитника ещё не катастрофа, особенно в свете отсутствия альтернатив. Их проблемы в том, что у каждого есть какое-то откровенно слабое место. Тот же Васин очень хорош в единоборствах и передачах. Даже лучший. Но при этом очень слаб в отборе и ошибается позиционно. А это ключевые навыки.

      Вообще, это очень примерная прикидка, где цель - разобраться с помощью цифр, на кого стоит обратить внимание. Естественно, они не могут сказать всего. Например, у обороны "Урала" сумасшедшая статистика по перехватам и выигранной верховой борьбе, но пропускает "Урал" всё равно пачками. И всё же некоторые вещи всплывают вроде того же неумения Акинфеева точно выбивать мяч вперёд.

      Это скорее попытка прикинуть не только кто может, но и кто не может поехать. Обычно после турниров много говорят, что если бы был тот-то или тот-то, то всё бы у нас сложилось хорошо. Как с тем же Дзюбой на ЧМ-2014. Из этого конкретно материала видно, что вечность Игнашевича и Березуцких объективна. Они по-прежнему лучшие по большинству показателей, даже если отбросить неизмеримые и оттого эфемерные понятия вроде опыта, сыгранности и прочего.

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      Рейтинг: +30

      sebp05 > Вингер91 6 мая 2016, 15:38

      мне понятно желание всё разложить по полкам, используя статистические показатели, но цифры всего описать не могут, в футболе во всяком случае. я видел сборную РФПЛ, собранную по лучшей статистике, она не особо меня впечатлила. "Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика")

      Семак играл при Садырине в защите, причём последнего. и при Газзаеве пару матчей

      про Миранчука и Головина - это был пример, когда можно взять талантливого парня, и в мыслях не было их в центр защиты ставить)

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > sebp05 6 мая 2016, 16:54

      Естественно, статистика всего не описывает. Это не бейсбол)

      На самой заре карьеры - возможно. И потом, либеро - это ведь не центральный защитник. Ему второй этаж выигрывать не требуется, из оборонительных навыков - только чистый отбор, да верный выбор позиции. А вот поле видеть надо. То есть по сути качества всё того же опорного. Ну и как ни крути, футбол за 20 лет поменялся. То, что было возможно в середине 90-х, сейчас не прокатит.

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      Рейтинг: +140

      Reets 3 мая 2016, 11:26

      Уэльс и Англия накажут этих оборонцев... Вся надежда на нападение, может хоть как-то зацепим второе место. Либо с третьего повезёт... Грустно.

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      Рейтинг: +140

      Reets > gosproektikabinet 3 мая 2016, 13:16

      Игра обороны сборной России была показательна в матче с Зенитом. Что тут ещё говорить? У валлийцев и англичан есть исполнители уровнем выше Шатова, Халка, Юсупова. Про Кокорина к чему было? Он не футболист.

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