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    Сборная России на Евро-2016. Левые защитники


    0
    Голосов: 0
    18.04.2016 09:55
    До Евро-2016 два месяца. Леонид Слуцкий определяется с итоговой заявкой. «Бомбардир» помогает тренеру сборной России, запуская серию аналитических материалов по каждой позиции.
    СПОЙЛЕРЫ
    На место левого защитника в сборной России претендуют сразу несколько футболистов, однако во Францию на Евро отправятся максимум два. «Бомбардир» прикидывает шансы пяти претендентов из РФПЛ на эту позицию.

    Обычно тренеры склонны дублировать каждую позицию. Флангов обороны это касается особенно – имеет значение родная нога. Поэтому хотя бы двух левых защитников в итоговом списке ждать стоит. С триумфального Евро-2008 позицию на левом фланге закрывал Юрий Жирков. Он был в основе и на Евро-2012. В Бразилии слева играл Дмитрий Комбаров, поскольку Жиркова Капелло видел вингером. Эти двое наверняка поедут и во Францию.

    Теоретически Леонид Викторович может взять Щенникова или Набабкина, которые всегда под рукой. Но Кирилл последнее время выпал из обоймы. Наконец, на перспективу есть Набиуллин и Морозов. Не стоит забывать и об универсальности Смольникова с Кузьминым. Имея это в виду, Слуцкий вполне может освободить место в заявке дополнительным полузащитникам. Наконец, не стоит сбрасывать со счетов вариант с Торбинским или Петровым, успешно апробированный Кононовым в «Краснодаре».

    Юрий Жирков («Зенит»).

    Возраст/рост/вес: 32/180/75

    Шансы поехать на Евро: 90%

    Сильные стороны: опыт, техника, интеллект, универсальность, блоки, игра на чужой половине поля

    Слабые стороны: верховые единоборства, низкая точность кроссов

    Если Жирков будет здоров и в форме – играть наверняка будет он. Даже несмотря на популярный инсайд. Переход в «Зенит» явно пошел на пользу, в составе питерцев Жирков – один из лучших. Культура паса и высокий игровой интеллект позволяют ему играть с минимумом касаний и полезно подключаться вперед. В эффективности дриблинга Юрий с годами потерял (впрочем, на нем и фолят чаще остальных), не слишком силен он и в примитивном забрасывании мячей в штрафную. Скорее в его стиле уходить в лицевую и уже оттуда делать короткий обостряющий пас чуть назад. Жирков, помимо в целом наиболее сбалансированного набора качеств, обладает важным конкурентным преимуществом – полезной работой на оборону на чужой половине поля. По числу перехватов и подборов там он значительно опережает остальных. А перехват у чужих ворот – это не только сорванная атака соперника, но и возможность тут же наказать его за ошибку. Отметим также, что он часто успевает страховать партнеров по центру обороны, подбирая бесхозные мячи и накрывая удары. Бонусом – умение исполнить стандарт.

    Дмитрий Комбаров («Спартак»)

    Возраст/рост/вес: 29/183/72

    Шансы поехать на Евро: 80%

    Сильные стороны: опыт, скорость, кроссы, дриблинг

    Слабые стороны: часто фолит

    В атаке Комбаров, пожалуй, полезнее Жиркова, особенно в матчах против слабых соперников. Там радиоуправляемые передачи Дмитрия и его умение взорваться скоростным дриблингом заходят идеально. Однако с выстроенной обороной более узко заточенному Комбарову сложнее. Да и в обороне он не столь надежен. Несмотря на тщедушное сложение, Дмитрий любит и умеет вести борьбу. Порой перебарщивает, частенько нарушая правила, но обычно обходится без карточек (если не считать недавний перформанс в Ростове-на-Дону). Как и Жирков, может исполнить любой стандарт, уверенно бьет пенальти. Слуцкий, впрочем, не слишком верит в Комбарова, предпочитая перекидывать при необходимости налево кого-нибудь из правых защитников. Дмитрию бы родиться лет на 10 раньше – в классической 4-4-2 он точно играл бы в старте хавом.

    Георгий Щенников (ЦСКА)

    Возраст/рост/вес: 24/178/69

    Шансы поехать на Евро: 50%

    Сильные стороны: пас, осторожность

    Слабые стороны: обостряющие передачи, перехваты

    Щенников стал заложником схемы игры ЦСКА. Аномально высоко действующий Фернандес фактически превращает левого защитника в третьего центрального. Набабкин, или Щенников – любому из них приходится больше, чем хотелось бы, оставаться сзади. Георгий играет очень аккуратно – обыгрывает и вступает в борьбу только тогда, когда уверен. В общем-то, для игры на фланге ему как раз недостает здоровой наглости и злости. Крайний защитник должен действовать агрессивнее. Да и концентрацию терять пока склонен, но это вопрос опыта. Когда нужно сыграть понадежнее, подержать мяч, Щенников – вариант хороший. Его присутствие в обойме вполне вероятно, ведь техника и интеллект позволяют Георгию играть острее, если потребуется. Капелло даже как-то пробовал его на краю атаки.

    Эльмир Набиуллин («Рубин»)

    Возраст/рост/вес: 21/174/70

    Шансы поехать на Евро: 10%

    Сильные стороны: обостряющие передачи, скорость

    Слабые стороны: прямые обязанности, игра в пас

    Защитник «Рубина» – вариант скорее на перспективу. Прежде всего, потому, что Эльмир пока не совсем защитник. Врывается в штрафную он не хуже Смольникова, здорово обостряет передачами. А вот сзади откровенно не впечатляет. Не случайно пытались его наигрывать на позиции вингера. Там можно убежать, прострелить, подать. В позиционной игре Набиуллин частенько ошибается в передачах. В отборе и единоборствах выглядит не слишком уверенно – сказываются молодость и скромные физические данные. К тому же Набиуллин много фолит и часто зарабатывает «горчичники». Но сборная играет в несколько иной футбол, где сильные стороны Эльмира востребованы не очень, зато слабые места бросаются в глаза.

    Григорий Морозов («Динамо»)

    Возраст/рост/вес: 21/183/74

    Шансы поехать на Евро: 10%

    Сильные стороны: фактура, универсальность, техника

    Слабые стороны: отсутствие опыта

    Динамовец – будущее сборной, если не загубит сам себя. Мощный, статный, при этом достаточно координированный и быстрый. Морозов одинаково гармонично выглядит на фланге и в центре обороны. Хорошие физические данные позволяют ему выглядеть в борьбе заметно эффективнее остальных претендентов. Григорий хорош и в отборе, и на перехватах. Качественно играет в пас, способен поддержать атаку благодаря уверенной игре на втором этаже и поставленному удару. Успешно идет и в обыгрыш. Если прибавит с обостряющими передачами с флангов, то вполне способен пробиться если не во Францию, то на домашний ЧМ уж точно.

    Сборная России на Евро-2016. Вратари

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +515

      Baggio1986 9 мая 2016, 19:22

      Комбаров потерял себя давно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 18 апреля 2016, 11:54

      Жирков и Кузьмин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 18 апреля 2016, 11:54

      Жирков и Кузьмин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 18 апреля 2016, 11:29

      Эльмир Набиуллин («Рубин»)
      Возраст/рост/вес: 21/174/70------"В отборе и единоборствах выглядит не слишком уверенно – сказываются молодость и скромные физические данные"

      Григорий Морозов («Динамо»)
      Возраст/рост/вес: 21/183/74------"Мощный, статный"

      На 9 см выше и с утра в туалет не сходил и ты уже из человека со скромными физическими данными превращаешься в мощного человека(машину)xD

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      ивановец 18 апреля 2016, 11:23

      Жирков однозначно лучший на данный момент.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 18 апреля 2016, 11:19

      Жирков и Щенников. С соперниками по группе нужны такие как они. Комбаров не сможет сыграть ни с англичанами ни с уэльсом.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 18 апреля 2016, 10:31

      Проголосовал бы ещё за Комбарова, но если он только не будет исполнять угловые и штрафные...не его это дело

      -2
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    • ...
      Рейтинг: -4

      timpers 18 апреля 2016, 10:24

      Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru

      -3
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      ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 > timpers 18 апреля 2016, 15:39

      фигня же...

      -1
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