В «Реале» заранее знали, что Винисиус не выиграет «Золотой мяч»

«Реал» получил достоверную информацию о будущем обладателе «Золотого мяча» задолго до церемонии.

Награда досталась Родри из «Манчестер Сити».

Он опередил в голосовании Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля.

Ранее бразилец считался главным фаворитом.

Узнав, что «Золотой мяч» получит Родри, вся делегация «Реала» бойкотировала церемонию.

Оказалось, что в «Реале» заранее знали о поражении Винисиуса, но предпочли не говорить ему об этом.

В клубе решили не отвлекать вингера перед важными матчами, в том числе с «Барселоной» (0:4) в чемпионате.