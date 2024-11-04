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    • В «Реале» заранее знали, что Винисиус не выиграет «Золотой мяч»

    В «Реале» заранее знали, что Винисиус не выиграет «Золотой мяч»

    «Реал» получил достоверную информацию о будущем обладателе «Золотого мяча» задолго до церемонии.

    • Награда досталась Родри из «Манчестер Сити».
    • Он опередил в голосовании Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля.
    • Ранее бразилец считался главным фаворитом.
    • Узнав, что «Золотой мяч» получит Родри, вся делегация «Реала» бойкотировала церемонию.

    Оказалось, что в «Реале» заранее знали о поражении Винисиуса, но предпочли не говорить ему об этом.

    В клубе решили не отвлекать вингера перед важными матчами, в том числе с «Барселоной» (0:4) в чемпионате.

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    Источник: Cadena Ser

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    04.11.2024 21:46
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    Комментарии (13)
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    Интерес
    1730746895
    Самораспуститесь в знак протеста.
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    прабабушка краба
    1730747262
    "решили не отвлекать вингера перед важными матчами, в том числе с «Барселоной»" Почти помогло
    Ответить
    смолов федор
    1730747287
    За что этому золотой мяч давать?
    Ответить
    theonewhoisnotafraidofyou
    1730747608
    А так можно? Клубам, чьи футболисты в голосовании участвуют, получать такую инфу?
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1730749685
    Заговор шейхов против европейского футбола
    Ответить
    MANCHESTER_RED_MAN
    1730781090
    Ролри подарили мячик как и меське Эта награда для лохов Ничего не доказывает
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