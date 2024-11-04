В «Реале» заранее знали, что Винисиус не выиграет «Золотой мяч»

«Реал» получил достоверную информацию о будущем обладателе «Золотого мяча» задолго до церемонии.
- Награда досталась Родри из «Манчестер Сити».
- Он опередил в голосовании Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля.
- Ранее бразилец считался главным фаворитом.
- Узнав, что «Золотой мяч» получит Родри, вся делегация «Реала» бойкотировала церемонию.
Оказалось, что в «Реале» заранее знали о поражении Винисиуса, но предпочли не говорить ему об этом.
В клубе решили не отвлекать вингера перед важными матчами, в том числе с «Барселоной» (0:4) в чемпионате.