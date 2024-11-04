Шалимов: «Игру Карраскаля можно охарактеризовать одним словом»

Игорь Шалимов раскритиковал полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля.
«Что касается «Динамо», то из-за травмы Бителло вышел Карраскаль. Но в который раз его игру можно охарактеризовать одним словом – ничего.
Ни остроты, ни результативных баллов, ни голов. Больше того, он на команду, на мой взгляд, влияет расслабляюще.
То, что на флангах защиты у «Динамо» играют непрофильные футболисты, возможно, добавляет надежности в обороне, но в атаке нет нагнетания, мало агрессии», – сказал Шалимов.
- 26-летний Карраскаль в «Динамо» с августа 2023 года.
- В этом сезоне колумбиец забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 15 матчах.
Источник: «РБ Спорт»