Шалимов: «Игру Карраскаля можно охарактеризовать одним словом»

Игорь Шалимов раскритиковал полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля.

«Что касается «Динамо», то из-за травмы Бителло вышел Карраскаль. Но в который раз его игру можно охарактеризовать одним словом – ничего.

Ни остроты, ни результативных баллов, ни голов. Больше того, он на команду, на мой взгляд, влияет расслабляюще.

То, что на флангах защиты у «Динамо» играют непрофильные футболисты, возможно, добавляет надежности в обороне, но в атаке нет нагнетания, мало агрессии», – сказал Шалимов.