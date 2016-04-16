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    Жирков может завершить карьеру в сборной

    Президент компании Pro Sports Management Герман Ткаченко не исключает варианта, при котором хавбек «Зенита» Юрий Жирков в ближайшее время объявит о прекращении выступлений за сборную России.

    «У Слуцкого к Жиркову претензии игрового плана. Мне показалось, что Юрий стал одним из лучших игроков матча в Сен-Дени. Но у тренера есть право давать свою оценку, и у Слуцкого мнение, отличное от моего. Возможно, Юра больше не будет выступать за сборную.

    Диалог между ним и Слуцким был. И то, что до таких формулировок доходило, – это точно. Но уверен, что это просто эмоции. Юра такой человек, которому легче всего «пихать», безобидный парень. Но мне казалось, что он к себе такого отношения не заслуживает. Но при этом у тренера, повторю, есть полное право давать оценку футболистам своей команды.

    С большой любовью отношусь к Слуцкому, у него появилась уверенность в том, что он делает. Это здорово, но сомневаться до принятия решения – путь более глубокий, выверенный. Иногда бывает, что уверенность может перерасти в самоуверенность. Но мне кажется, это не тот случай», – сказал Ткаченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2016 06:23
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +20

      sTiiiik 16 апреля 2016, 15:24

      Комбаров ему замена

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 16 апреля 2016, 15:22

      Да по-ходу Юре пора уже вообще с футболом завязывать.

      2
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      Рейтинг: +34

      MaxReds 16 апреля 2016, 13:37

      Ну на ЕВРО то съездит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 апреля 2016, 13:22

      За игру в молодежке , когда грубил на поле и был удален-- вот тогда надо было не подпускать к футболу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 16 апреля 2016, 12:31

      Официальные матчи на Евро покажут,кто на что способен,начиная от главного тренера и заканчивая ее игроками!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 апреля 2016, 11:59

      Болельщики не берите за подлинность высказывания какого президента. Он
      слышал звон, а не знает где он. Тренерский совет сборной разберётся.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 16 апреля 2016, 11:55

      жаль будет, если Жиркова на ЕВРО не будет. он лучший левый защитник. Комбаров ему по всему уступает... Нужно чтобы он сыграл. Эмоцим сейчас не место.

      4
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      Рейтинг: +16

      Vasilij91 16 апреля 2016, 11:04

      А кто там тогда играть будет?

      0
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      Рейтинг: -8

      halk1981 16 апреля 2016, 10:55

      не очень хотелось

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 16 апреля 2016, 10:04

      Шантаж ещё никого не красил, надеюсь что Жирков не опустился до шантажа Слуцкого своим участием в Евро

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