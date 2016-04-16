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Жирков может завершить карьеру в сборной

16 апреля 2016, 06:23
23

Президент компании Pro Sports Management Герман Ткаченко не исключает варианта, при котором хавбек «Зенита» Юрий Жирков в ближайшее время объявит о прекращении выступлений за сборную России.

«У Слуцкого к Жиркову претензии игрового плана. Мне показалось, что Юрий стал одним из лучших игроков матча в Сен-Дени. Но у тренера есть право давать свою оценку, и у Слуцкого мнение, отличное от моего. Возможно, Юра больше не будет выступать за сборную.

Диалог между ним и Слуцким был. И то, что до таких формулировок доходило, – это точно. Но уверен, что это просто эмоции. Юра такой человек, которому легче всего «пихать», безобидный парень. Но мне казалось, что он к себе такого отношения не заслуживает. Но при этом у тренера, повторю, есть полное право давать оценку футболистам своей команды.

С большой любовью отношусь к Слуцкому, у него появилась уверенность в том, что он делает. Это здорово, но сомневаться до принятия решения – путь более глубокий, выверенный. Иногда бывает, что уверенность может перерасти в самоуверенность. Но мне кажется, это не тот случай», – сказал Ткаченко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Жирков Юрий
Комментарии (23)
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koka7751
1460778787
Жиркова оставить!
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Serjoga
1460779526
Статья ни о чем!
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Диктор
1460782894
Давно пора состав омолаживать.
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woyser
1460783348
Жирков нужен сборной!
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grigkh
1460784052
Бред. Эмоции после игры. Жирков отлично играет.
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bolela_16
1460785422
Комбаров точно не лучше...
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Вомбат
1460786107
"Мне показалось, что Юрий стал одним из лучших игроков матча в Сен-Дени." Не только вам это показалось, сударь. Всем, кто смотрел ту игру. Но не секрет, что только любимчикам бегемота можно нарушать игровую дисциплину, обрезаться и привозить голы, а вот Жиркову бегать в атаку и забивать голы низзя.
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Garrincha58
1460786197
пусть деревянный Комбаров тусит а Слуцкер это не тренер а тренеришко что он выиграл? и никогда ничего не выиграет кроме купленного ЧР
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ljrljr0505
1460796941
жаль будет, если Жиркова на ЕВРО не будет. он лучший левый защитник. Комбаров ему по всему уступает... Нужно чтобы он сыграл. Эмоцим сейчас не место.
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Cobold
1460809370
Да по-ходу Юре пора уже вообще с футболом завязывать.
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