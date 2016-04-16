Жирков может завершить карьеру в сборной

Президент компании Pro Sports Management Герман Ткаченко не исключает варианта, при котором хавбек «Зенита» Юрий Жирков в ближайшее время объявит о прекращении выступлений за сборную России.

«У Слуцкого к Жиркову претензии игрового плана. Мне показалось, что Юрий стал одним из лучших игроков матча в Сен-Дени. Но у тренера есть право давать свою оценку, и у Слуцкого мнение, отличное от моего. Возможно, Юра больше не будет выступать за сборную.

Диалог между ним и Слуцким был. И то, что до таких формулировок доходило, – это точно. Но уверен, что это просто эмоции. Юра такой человек, которому легче всего «пихать», безобидный парень. Но мне казалось, что он к себе такого отношения не заслуживает. Но при этом у тренера, повторю, есть полное право давать оценку футболистам своей команды.

С большой любовью отношусь к Слуцкому, у него появилась уверенность в том, что он делает. Это здорово, но сомневаться до принятия решения – путь более глубокий, выверенный. Иногда бывает, что уверенность может перерасти в самоуверенность. Но мне кажется, это не тот случай», – сказал Ткаченко.