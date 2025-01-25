Рабинер отреагировал на уход Селихова из «Спартака»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал пост по поводу ухода из «Спартака» вратаря Александра Селихова.

«К уходу Саши Селихова из «Спартака» все шло, и давно. Конкуренцию явно выиграл его тезка Александр Максименко, и плюс – травмы, травмы, травмы... За семь лет он сыграл за команду в чемпионатах всего 74 матча. Два с половиной сезона. А всего во всех турнирах – 102.

Когда в середине чемпионского сезона он приходил из «Амкара» в «Спартак», а уже после золота, взятого с Артемом Ребровым в воротах, начал играть, ждали от него, конечно, большего, чем получили в итоге. И даже странно осознавать, что ему уже тридцать.

Но за один только групповой турнир в Лиге Европы при Руе Витории, за московскую победу над «Наполи», а главное – вот за эти секунды в конце и после матча с «Легией», когда Саша взял пенальти и вывел «Спартак» туда, где ему уже не суждено было сыграть, он заслуживает того, чтобы болельщики красно-белых всегда с благодарностью его вспоминали.

Я даже сохранил те эмоции... в телефоне. С голосом моего друга Саши Шмурнова, который выразил все то, что множество людей тогда чувствовало.

Удачи в дальнейшей карьере. В тридцать для вратаря еще многое впереди, а для кого-то – все главное только начинается. Спросите того же Александра Уварова. Да и Игорь Акинфеев не даст соврать», – написал Рабинер.