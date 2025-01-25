В ЦСКА прояснили ситуацию со снятием трансферного бана

Кирилл Брейдо, глава пресс-службы ЦСКА, опубликовал пост на тему снятия трансферного бана.

«В конце прошлой недели наконец была согласована министерством финансов Нидерландов схема платежа «Херенвену». Хочется поблагодарить президента голландского клуба, который находился в диалоге с Романом Юрьевичем Бабаевым, и серьезно посодействовал в успешном решении вопроса о получении необходимых согласований для расчетов.

Накануне мы получили формальное подтверждение от банка «Херенвена», выйдя на финальный этап уже непосредственной оплаты долга.

И как только оставшиеся в рамках самовыкупа контракта Виктора Давилы деньги дойдут от Виктора до «Херенвена», нашими клубами вместе будет инициировано снятие бана в дисциплинарном комитете ФИФА.

При этом важно понимать, что в процессе платежа также могут возникнуть определенные нюансы и сложности (как с платящей стороны, так и со стороны банка-корреспондента), на решение которых также нужно будет время. Однако ключевые препятствия в данном вопросе уже преодолены.

Хочется отдельно отметить и наших юристов, ежедневная работа которых делает возможным для клуба полноценное функционирование в текущее зимнее трансферное окно», – написал Брейдо.