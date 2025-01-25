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  • Экс-скаут «Зенита» определил самую проблемную позицию в составе

Экс-скаут «Зенита» определил самую проблемную позицию в составе

Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник ответил, какую позицию нужно усилить петербургскому клубу.

«Наверное, самая открытая позиция – правый защитник. Надо искать перспективного игрока, но не столь дорогого.

Да, есть Мантуан, который неплохо закрывает эту позицию, но делает это на четвeрку. Это не топ-уровень», – сказал Баранник.

  • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в таблице РПЛ.
  • Лидирующему «Краснодару» они уступают только по дополнительным показателям.
  • У зенитовцев есть три профильных правых защитника: Вячеслав Караваев, Сергей Волков (травмирован) и Арсен Адамов (в аренде).

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Источник: Legalbet

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Комментарии (2)
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7:1
1737811833
так зенит сейчас и ищет правого защитника. как найдёт - команда будет полностью укомплектована.
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FROLL007
1737816376
Мантуан в этом сезоне не плохо играет. Отвоевал место в стартовом составе.
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