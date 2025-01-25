Экс-скаут «Зенита» определил самую проблемную позицию в составе

Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник ответил, какую позицию нужно усилить петербургскому клубу.
«Наверное, самая открытая позиция – правый защитник. Надо искать перспективного игрока, но не столь дорогого.
Да, есть Мантуан, который неплохо закрывает эту позицию, но делает это на четвeрку. Это не топ-уровень», – сказал Баранник.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в таблице РПЛ.
- Лидирующему «Краснодару» они уступают только по дополнительным показателям.
- У зенитовцев есть три профильных правых защитника: Вячеслав Караваев, Сергей Волков (травмирован) и Арсен Адамов (в аренде).