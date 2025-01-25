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Жирков определил футбольную столицу России

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков считает Санкт-Петербург футбольной столицей.

«Какая команда выигрывает чемпионства, в том городе и футбольная столица. Сколько лет «Зенит» выигрывает титулы, так что столица там.

В Москве больше клубов? В Москве может быть хоть 20 клубов, а в Питере ещe сколько-то – это без разницы. Кто-то, может, и считает, что, где больше клубов, там и футбольная столица. Но моe мнение другое: какой клуб выигрывает чемпионства, в том городе и столица», – сказал Жирков.

  • У «Зенита» 6 чемпионств подряд.
  • Команда сейчас делит лидерство РПЛ с «Краснодаром».
  • Сезон возобновится 28 февраля.

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Источник: Sport24

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Комментарии (12)
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lordmrv
1737822205
Ну про Жиркова понятно - где покормят, там и Родина
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...короче
1737822217
...пей пиво, Юра - это твоё!...
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FROLL007
1737822379
Юрец знает толк в футболе! Зенит чемпион.
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7:1
1737823128
я чёт не понял, уже 20 минут прошло с момента выхода новости - где возгорание в тарасятнике?
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Айболид
1737828839
Опять они обидились )))))))))
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R_a_i_n
1737830732
Т.е. столица может меняться каждый год что-ли? Например Москва, потом Питер, потом Казань, Краснодар...
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NewLife
1737831299
Как может быть футбольной столицей город, в котором единственная команда - позор российского футбола ))))))
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