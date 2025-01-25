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Подробности переговоров «Динамо» и «Ростова» по Глебову

«Динамо» и «Ростов» продолжают переговоры по полузащитнику Данилу Глебову.

«Динамо» предлагает «Ростову» 8 миллионов евро за полузащитника, где 5 миллионов будут выплачены сразу, ещe 3 миллионов будут выплачены в рассрочку и несколько траншей.

«Ростов» считает данное предложение недостаточно хорошим и пытается поднять цену. При этом руководство ростовского клуба обещало Глебову отпустить игрока в московский клуб», – написал источник.

  • Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Глебова в 8 миллионов евро.
  • Летом игроком интересовался «Спартак».
  • Данил в «Ростове» с 2019 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (5)
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7:1
1737834462
ростов редко так дорого продаёт, нужно соглашаться, пока предлагают. шомуродова продали за 9,5 и мевлю в зенит 7 лет назад продали за 8 лямов. больше крупных продаж у них и не было.
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DOCTOR PENALTY
1737835988
Сочувствую Ростову. Но уверен, Валера поправит положение. ""
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VPERDIV SPARTAK
1737836119
Зачем Глебову в Москву? Еврокубков нет,Не понятно! Видимо и скорее всего так что в Ростове с деньгами не очень и договорились о продаже полюбовно!
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VPERDIV SPARTAK
1737836172
А может и враньё, в прошлом году вроде как Спартак хотел его купить и не купил )
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TIMOTHY
1737836389
У Валеры спартаковские замашки,, сливать всех капитанов
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