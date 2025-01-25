Подробности переговоров «Динамо» и «Ростова» по Глебову

«Динамо» и «Ростов» продолжают переговоры по полузащитнику Данилу Глебову.

«Динамо» предлагает «Ростову» 8 миллионов евро за полузащитника, где 5 миллионов будут выплачены сразу, ещe 3 миллионов будут выплачены в рассрочку и несколько траншей.

«Ростов» считает данное предложение недостаточно хорошим и пытается поднять цену. При этом руководство ростовского клуба обещало Глебову отпустить игрока в московский клуб», – написал источник.