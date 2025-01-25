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Легионер «Крыльев» планирует проехать по Транссибу

Гленн Бейл, защитник «Крыльев Советов», хотел бы совершить путешествие по России.

– Один из прошлых отпусков вы провели в Танзании, плавали с акулами. Куда отправились на этот раз?

– На этот раз поехал в Кюрасао. Это местечко недалеко от Суринама, на берегу Карибского моря, является частью Нидерландской колонии. Там все говорят на моем языке, что намного облегчает все процессы. Плюс гарантирована изумительная погода. Правда, лететь туда аж 10 часов. На этот раз выбрал простой отдых – релакс, ничего особенного. Никаких туристических походов. Просто лежишь на пляже, потом возвращаешься в свой домик.

– Никогда не хотелось поехать в отпуск по России – Сибирь, Карелия?

– Да, хотели поехать с женой. Но сейчас у нас родился ребенок, так что все стало немножечко сложнее. Мы всерьез думали отправиться по Транссибирской магистрали, доехать из Москвы до другой стороны страны – до Владивостока, например. Очень хочется все это увидеть, побывать в том же Якутске. Желание остается, теперь только нужно найти время.

– Какой вообще за эти годы увидели Россию?

– Россия оказалась намного лучше, чем я ожидал. Летом здесь красиво практически везде. До приезда считал, что везде один снег, кругом сугробы. А увидел, что тут великолепные города – Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Намного выше ожиданий. Больше того, скажу, что пока в России не встретил ни одного плохого местечка, везде приятно.

  • Бейл в России с 2021 года.
  • У 29-летнего игрока 98 матчей за самарцев, 6 голов, 8 ассистов.
  • Контракт до лета.

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Источник: «РБ Спорт»

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25.01.2025 23:14
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Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1737837505
Крылья проверяет прокуратура, может всё закончиться печально для клуба. Самое время Бейлу перейти в "Луч" Владивосток или "Океан" Находка. С глаз подальше и Россию посмотрит. )
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7:1
1737837613
по транссибу до якутска не доедешь) нужно пересаживаться на частную ветку ЯЖД, без вариантов.
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