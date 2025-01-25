Легионер «Крыльев» планирует проехать по Транссибу

Гленн Бейл, защитник «Крыльев Советов», хотел бы совершить путешествие по России.

– Один из прошлых отпусков вы провели в Танзании, плавали с акулами. Куда отправились на этот раз?

– На этот раз поехал в Кюрасао. Это местечко недалеко от Суринама, на берегу Карибского моря, является частью Нидерландской колонии. Там все говорят на моем языке, что намного облегчает все процессы. Плюс гарантирована изумительная погода. Правда, лететь туда аж 10 часов. На этот раз выбрал простой отдых – релакс, ничего особенного. Никаких туристических походов. Просто лежишь на пляже, потом возвращаешься в свой домик.

– Никогда не хотелось поехать в отпуск по России – Сибирь, Карелия?

– Да, хотели поехать с женой. Но сейчас у нас родился ребенок, так что все стало немножечко сложнее. Мы всерьез думали отправиться по Транссибирской магистрали, доехать из Москвы до другой стороны страны – до Владивостока, например. Очень хочется все это увидеть, побывать в том же Якутске. Желание остается, теперь только нужно найти время.

– Какой вообще за эти годы увидели Россию?

– Россия оказалась намного лучше, чем я ожидал. Летом здесь красиво практически везде. До приезда считал, что везде один снег, кругом сугробы. А увидел, что тут великолепные города – Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Намного выше ожиданий. Больше того, скажу, что пока в России не встретил ни одного плохого местечка, везде приятно.