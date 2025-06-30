Бейл покинул «Крылья Советов» после 4 лет в клубе

«Крылья Советов» объявили об уходе Гленна Бейла. С игроком не стали продлевать контракт.

Нидердландец был в Самаре 4 года.

На его счету 108 матчей, 7 голов, 9 ассистов.

«Крылья Советов» в июне принял Магомед Адиев.

«Гленн стал важной частью команды: надeжным игроком, настоящим профессионалом и любимцем болельщиков. Он выучил русский язык и старался говорить на нeм с партнeрами по команде, полюбил нашу страну, наш город и с уважением относился к нашим традициям.

«Крылья Советов» благодарит за время, проведeнное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!» – написали самарцы.