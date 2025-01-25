Фанаты «Зенита» впечатлены формами невесты Луиса Энрике: откровенные кадры знойной бразильянки

Невеста новичка «Зенита» Луиса Энрике Тэмми активно ведет соцсети. Болельщики петербургского клуба уже подписываются на бразильянку.

Тэмми вместе с возлюбленным находится в Катаре, где Луис Энрике присоединился к новой команде.

По информации Transfermarkt, «Зенит» заплатил за Энрике 33 миллиона евро.

Петербуржцы при этом утверждают, что не платили денег, а отдали «Ботафого» Вендела и Артура.

В составе предыдущей команды Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.

Фото: соцсети Тэмми Паризото