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  • Фанаты «Зенита» впечатлены формами невесты Луиса Энрике: откровенные кадры знойной бразильянки

Фанаты «Зенита» впечатлены формами невесты Луиса Энрике: откровенные кадры знойной бразильянки

Невеста новичка «Зенита» Луиса Энрике Тэмми активно ведет соцсети. Болельщики петербургского клуба уже подписываются на бразильянку.

Тэмми вместе с возлюбленным находится в Катаре, где Луис Энрике присоединился к новой команде.

  • По информации Transfermarkt, «Зенит» заплатил за Энрике 33 миллиона евро.
  • Петербуржцы при этом утверждают, что не платили денег, а отдали «Ботафого» Вендела и Артура.
  • В составе предыдущей команды Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.

Фото: соцсети Тэмми Паризото

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (11)
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Мордаванин
1737814532
вся розовая дрчильня в маскве прчёмтут зенит? вялый разгон,бомба
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NewLife
1737820134
Если это формы для впечатления, тогда синит - чемпион такой же)знойный)))))
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n876
1737822830
Фанаты «Зенита» впечатлены формами невесты Луиса Энрике==== Печально за фанатов Зенита. Нашли чем впечатляться.Гы гы
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