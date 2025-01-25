Экс-спартаковец Маркао прокомментировал трансфер Энрике в «Зенит»

Бывший спартаковец Маркао оценил трансфер форварда Луиса Энрике в «Зенит».

«У нас никто не ожидал, что он уедет зимой. Луис Энрике вызывается в сборную Бразилии, отбор на чемпионат мира у нас сейчас в самом разгаре. Спортивные комментаторы думали, что он летом продолжит карьеру в АПЛ или вернется в Испанию.

Как я уже говорил вам ранее, российский футбол у нас по телевизору не показывают. Мы знаем, что российская лига сильно развилась за последнее время, но больше информации у рядового болельщика просто нет. Я же слежу за РПЛ с помощью социальных сетей, особенно за «Спартаком», поэтому имею некоторое представление о российском футболе», – сказал Маркао.