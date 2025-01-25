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  • Экс-спартаковец Маркао прокомментировал трансфер Энрике в «Зенит»

Экс-спартаковец Маркао прокомментировал трансфер Энрике в «Зенит»

Бывший спартаковец Маркао оценил трансфер форварда Луиса Энрике в «Зенит».

«У нас никто не ожидал, что он уедет зимой. Луис Энрике вызывается в сборную Бразилии, отбор на чемпионат мира у нас сейчас в самом разгаре. Спортивные комментаторы думали, что он летом продолжит карьеру в АПЛ или вернется в Испанию.

Как я уже говорил вам ранее, российский футбол у нас по телевизору не показывают. Мы знаем, что российская лига сильно развилась за последнее время, но больше информации у рядового болельщика просто нет. Я же слежу за РПЛ с помощью социальных сетей, особенно за «Спартаком», поэтому имею некоторое представление о российском футболе», – сказал Маркао.

  • По информации Transfermarkt, «Зенит» заплатил за бразильца 33 миллиона евро.
  • Петербуржцы при этом утверждают, что не платили денег, а отдали «Ботафого» Вендела и Артура.
  • В составе предыдущей команды Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (1)
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VPERDIV SPARTAK
1737835920
Ну и!! Дальше то что
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