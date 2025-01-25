Луис Энрике объяснил, почему перешел в «Зенит»

Новичок «Зенита» Луис Энрике рассказал, как принималось решение о трансфере в петербургский клуб.

«Я отлично провел 2024 год в «Ботафого» и, обсудив все с семьей, решил, что пришло время для переезда в «Зенит».

Знал, что «Зенит» очень хочет, чтобы я приехал, хочет видеть меня Петербурге, он ясно и четко обозначил это. Само собой, это вызвало во мне взаимный интерес.

Когда тобой настолько заинтересованы, ты готов отдать на поле все силы, чтобы показать наилучший результат», – заявил Энрике.