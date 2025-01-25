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Луис Энрике объяснил, почему перешел в «Зенит»

Новичок «Зенита» Луис Энрике рассказал, как принималось решение о трансфере в петербургский клуб.

«Я отлично провел 2024 год в «Ботафого» и, обсудив все с семьей, решил, что пришло время для переезда в «Зенит».

Знал, что «Зенит» очень хочет, чтобы я приехал, хочет видеть меня Петербурге, он ясно и четко обозначил это. Само собой, это вызвало во мне взаимный интерес.

Когда тобой настолько заинтересованы, ты готов отдать на поле все силы, чтобы показать наилучший результат», – заявил Энрике.

  • По информации Transfermarkt, «Зенит» заплатил за бразильца 33 миллиона евро.
  • Петербуржцы при этом утверждают, что не платили денег, а отдали «Ботафого» Вендела и Артура.
  • В составе предыдущей команды Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии (13)
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ziborock
1737814434
Будущий гражданин РФ!)))
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VVM1964
1737814661
Тут других объяснений нет - БАБЛО !!! )))...
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Дубина
1737814834
Патамушта таких денег тебе ни один клуб не будет платить как помойка)!!!
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VPERDIV SPARTAK
1737820899
Круто
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Romeo 123
1737821805
Наверное потому что с детства мечтал играть в Зените
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