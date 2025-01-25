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Мостовой: «Спартак» меня продинамил»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, как обстоят дела с получением тренерской лицензии.

«Если говорить про обучение на тренера, сейчас мы ждeм сигнала из академии. Нам сказали, что всe скажут в конце месяца, потому что сейчас большая загруженность. Скорее всего, как обычно, соберeмся и пообщаемся, а пока ждeм.

Сейчас все команды разъехались: кто в Дубае, кто в Катаре. Туда на стажировку нет смысла лететь – дорого. Когда команды вернутся, тогда и можно будет уже смотреть. Думаю, можно будет куда-то приехать на стажировку.

Звал ли меня кто-то на сборы? А это не имеет смысла. Скоро все вернутся и будут здесь. В то же «Динамо» с удовольствием приеду ещe раз.

Осталось ли желание пройти стажировку в «Спартаке»? Как видите, «Спартак» меня немного продинамил. А что потом будет – посмотрим. Там сейчас новый спортивный директор. Но здесь сложность в том, что до конца никто не знает, в чeм была тогда проблема, когда они отказали мне. Я к этому спокойно отношусь. Чего я только в жизни ни видел и ни слышал. После отмены стажировки больше не общался со «Спартаком», – сказал Мостовой.

  • Мостовой осенью прошел стажировку в «Динамо».
  • «Спартак» в стажировке отказал.
  • Александр больше всего матчей в карьере провел за «Сельту».

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Источник: Sport24

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Комментарии (5)
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FROLL007
1737822104
Даже своим стыдно за бывший клуб.
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...короче
1737822712
...а она тебе нужна? Лицензия?...
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subbotaspartak
1737831809
Интересно, кто первый команду доверит, а надо, надо дать...
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VPERDIV SPARTAK
1737831976
Торговал бы наркотой в крупных объёмах, не предали бы и был бы любимчиком и секты и элитных хряков
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alefreddy
1737834477
однако царь не при делах
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