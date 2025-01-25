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  • Амбициозное заявление новичка «Зенита»: «Готов стать королем РПЛ»

Амбициозное заявление новичка «Зенита»: «Готов стать королем РПЛ»

Новичок «Зенита» Луис Энрике сделал амбициозное заявление.

– В профиле в соцсетях у вас указано «Король Америки». Готовы стать королем РПЛ?

– Да, конечно! Буду работать на максимум для этого, буду делать все, чтобы с божьей помощью еще раз заслужить право носить это звание, но уже в отношении чемпионата России.

  • По информации Transfermarkt, «Зенит» заплатил за бразильца 33 миллиона евро.
  • Петербуржцы при этом утверждают, что не платили денег, а отдали «Ботафого» Вендела и Артура.
  • В составе предыдущей команды Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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Комментарии (10)
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Цугундeр
1737818238
Здесь королями не зовут. Давно уже Цари в почёте. (ну, если ты не на учёте, или лет двадцать как старик) (
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andr45
1737820372
Вообще-то короли и голыми бывают) Читайте Андерсена)
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VPERDIV SPARTAK
1737820801
Ждем много голов
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NewLife
1737821767
Пока что ты король убыточной трубы, пердящей чужими деньгами.
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DOCTOR PENALTY
1737821842
Никогда ты не станешь королём РПЛ, место занято! Король РПЛ сегодня - начальник Газпрёма! ""**
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FROLL007
1737822488
Осталось за малым, просто стать таким как Малком.
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...короче
1737823259
...звучно перданул, гулко, с эхом!)...
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БеZуМныЙ
1737824608
Голодный парень до титулов. С Зенитом будет точно толк.
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Иван Петров 1986
1737829649
Готов стать самым блохастым.
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R_a_i_n
1737830890
На счёт королем не знаю,а вот импотентом блохастым ему гарантированно) Да и не РПЛ а помойки)
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