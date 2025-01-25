Амбициозное заявление новичка «Зенита»: «Готов стать королем РПЛ»

Новичок «Зенита» Луис Энрике сделал амбициозное заявление.
– В профиле в соцсетях у вас указано «Король Америки». Готовы стать королем РПЛ?
– Да, конечно! Буду работать на максимум для этого, буду делать все, чтобы с божьей помощью еще раз заслужить право носить это звание, но уже в отношении чемпионата России.
- По информации Transfermarkt, «Зенит» заплатил за бразильца 33 миллиона евро.
- Петербуржцы при этом утверждают, что не платили денег, а отдали «Ботафого» Вендела и Артура.
- В составе предыдущей команды Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.