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  • Навас восхвалил Кахигао: «Спартак» нанял выдающегося менеджера»

Навас восхвалил Кахигао: «Спартак» нанял выдающегося менеджера»

Бывший защитник «Рубина», «Ростова» Сесар Навас оценил нового спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

«Кахигао является выдающимся менеджером в футболе. Очень известный человек в мире элитного футбола. Я не знаком с ним лично, но у меня есть друзья, которые работали с ним и не понаслышке знают, что он является эталоном в мире спортивного менеджмента.

Он проделал потрясающую работу в течение многих лет в «Арсенале». Он был одним из виновников великих лет, проведeнных «Арсеналом» за последние 20 лет. Отличный профессионал и человек с особыми способностями находить таланты. Московский «Спартак» нанял отличного спортивного директора. Франсису я желаю удачи и больших успехов в его новом приключении», – сказал Навас.

  • Испанец более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
  • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
  • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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Источник: «Чемпионат»

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alefreddy
1737819433
ну хоть здесь позитив
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