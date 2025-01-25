Рианчо ответил, что помешало Селихову раскрыться в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал уход из команды вратаря Александра Селихова.
«Не знаю, в какой сейчас форме находится Селихов, поэтому сложно сказать, где он продолжит карьеру.
Но Саша был очень хорошим голкипером, когда я работал в «Спартаке». У него был огромный потенциал, но травмы помешали ему полноценно раскрыться. Пожелаю Селихову удачи в новом клубе», – сказал Рианчо.
- Контракт Селихова расторгнут.
- В 2017 году он становился чемпионом в составе «Спартака».
- В этом сезоне голкипер пропустил 7 голов в 8 матчах.