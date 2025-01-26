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Кахигао ответил, почему он пришел в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о назначении.

«Почему принял предложение? Из-за большого интереса «Спартака» и амбициозности проекта.

Ранее я уже отказывал «Спартаку». Но клуб настоял, они впечатлили меня проектом. Имею в виду «Лукойл» и Олега Малышева, генерального директора. Руководство убедило меня своей твердой приверженностью», – сказал испанец.

  • Испанец более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
  • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
  • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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Источник: AS

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Комментарии (2)
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7:1
1737841729
хряки вчера визжали, что энрике пришёл из-за бабла. ну так вот эта ваша кахигао пришла ровно за ним же. сам уже даже хрюкает про лукойл) стыд! позор!! тарасофка!!!
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DOCTOR PENALTY
1737843355
"Твёрдая приверженность" - это сколько в цифрах? ))
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