Кахигао ответил, почему он пришел в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о назначении.

«Почему принял предложение? Из-за большого интереса «Спартака» и амбициозности проекта.

Ранее я уже отказывал «Спартаку». Но клуб настоял, они впечатлили меня проектом. Имею в виду «Лукойл» и Олега Малышева, генерального директора. Руководство убедило меня своей твердой приверженностью», – сказал испанец.