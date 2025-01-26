Кахигао ответил, почему он пришел в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о назначении.
«Почему принял предложение? Из-за большого интереса «Спартака» и амбициозности проекта.
Ранее я уже отказывал «Спартаку». Но клуб настоял, они впечатлили меня проектом. Имею в виду «Лукойл» и Олега Малышева, генерального директора. Руководство убедило меня своей твердой приверженностью», – сказал испанец.
- Испанец более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
- С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.