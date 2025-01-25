Нидерландец из «Крыльев Советов» восхитился «Матч ТВ»: «Очень профессионально, отличные ведущие»

Латераль «Крыльев Советов» Гленн Бейл доволен работой «Матч ТВ».
– Как вам российское телевидение?
– Никогда не смотрел. Когда ты включаешь кино и там Брэд Питт говорит на русском… Такое невозможно. Только «Матч ТВ».
Вполне могу сравнить их с европейскими вещателями, очень профессионально, у них много отличных ведущих с большой базой знаний. Они проделывают отличную работу, у них глубокий анализ игр.
Любимый эксперт? Андрей Аршавин, он самый известный.
- «Матч ТВ» основан в 2015 году.
- Название каналу придумал Алексей Миллер.
- «Матч ТВ» эксклюзивно транслирует РПЛ.