«Барселона» потеряет 6 миллионов из-за решения Ла Лиги

Ла Лига отказалась от проведения в Майами матча 18-го тура между «Барселоной» и «Атлетико».

Такое решение было принято по двум причинам:

в Ла Лиге сочли несвоевременным перенос статусной игры в США на фоне трагедии в провинции Валенсия, где в результате наводнения погибли более 200 человек.

нет гарантии, что совет директоров Королевской испанской футбольной федерации одобрит перенос матча.

Новый план Ла Лиги – провести игру чемпионата Испании в США в 2025 году.

«Барса» рассчитывала заработать около 6 миллионов евро благодаря проведению встречи в Майами.