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    «Барселона» потеряет 6 миллионов из-за решения Ла Лиги

    Ла Лига отказалась от проведения в Майами матча 18-го тура между «Барселоной» и «Атлетико».

    Такое решение было принято по двум причинам:

    • в Ла Лиге сочли несвоевременным перенос статусной игры в США на фоне трагедии в провинции Валенсия, где в результате наводнения погибли более 200 человек.
    • нет гарантии, что совет директоров Королевской испанской футбольной федерации одобрит перенос матча.

    Новый план Ла Лиги – провести игру чемпионата Испании в США в 2025 году.

    «Барса» рассчитывала заработать около 6 миллионов евро благодаря проведению встречи в Майами.

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    Источник: Sport.es

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    05.11.2024 01:11
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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1730760033
    дебилизм. ладно, летнее азиатское турне. чёрт с ним, что суперкубок проводят у арабов. но теперь уже и до чемпионата добрались. у фанатов с сезонными абонементами спросили? один из двух важнейших домашних матчей сезона хотят у них украсть.
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    DeStar
    1730761115
    ага, вот так вот бизнес портит футбол. ла лига все не может конкурировать с апл в плане денег, пытается такими ужасными методами заработать.
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    subbotaspartak
    1730767815
    Да переезжайте уже все в какие-нибудь Майами, вас там "очень" ждут.
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