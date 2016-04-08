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    Сборная России на Евро-2016. Вратари


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    Голосов: 0
    08.04.2016 09:55
    До Евро-2016 два месяца. Леонид Слуцкий определяется с итоговой заявкой. «Бомбардир» помогает тренеру сборной России, запуская серию аналитических материалов по каждой позиции.
    СПОЙЛЕРЫ
    У Акинфеева есть недостатки. Лодыгину надо многое доказать Слуцкому. Реброва рано списали со счетов. У Крицюка и Гилерме отсутствует опыт игры в больших матчах, но каждый из них может поехать на Евро в качестве первого номера. Талантливому Селихову нужно подождать своего шанса, однако ударная концовка сезона способна сыграть в его пользу.

    Традиционно в заявке на любой крупный турнир три места отдают вратарям. Третий обычно едет пассажиром, зато второй сыграть может вполне. В 1996 Харин пропустил пять мячей за два тура, и заканчивала Россия групповой этап с Черчесовым в рамке. Не помогло – чехи отгрузили Станиславу Саламовичу три, и мы поехали домой. В Португалии в 2004-м, куда туристом летал 18-летний Акинфеев, случилось эпическое удаление Овчинникова ровно на экваторе группового этапа. Оставшиеся полтора тайма играл Малафеев. Дальше все турниры проходили для нас гладко: в 2008 и 2014 бессменно оттрубил Акинфеев, а в 2012 – Малафеев. Разберем статистически игру шести претендентов на поездку во Францию.

    Игорь Акинфеев (ЦСКА)

    Возраст/рост/вес: 29/185/71

    Шансы поехать на Евро: 99%

    Сильные стороны: опыт, психологическая устойчивость, реакция, концентрация, техника

    Слабые стороны: игра ногами, недостаток фактуры

    Наряду с Ребровым Акинфеев чаще всех отбивает удары из пределов штрафной, то есть в тех ситуациях, когда вратарю выручать непросто. Причем в процентном соотношении Игорь лучший абсолютно – 2/3 парированных им ударов были нанесены из пределов штрафной. Издали по воротам ЦСКА бьют реже всего – видимо, на ошибку Игоря не надеются. Чего нельзя сказать о тех же Реброве с Лодыгиным. Успешность действий на выходах у Акинфеева средняя. Из шести пенальти, поставленных в ворота армейцев, Игорь взял один. Дуэль была выиграна в компенсированное время в Краснодаре, где Мельгарехо не смог спасти «Кубань» от поражения. Смущает только низкий процент точных передач вообще и особенно длинных.

    Юрий Лодыгин («Зенит»)

    Возраст/рост/вес: 25/187/82

    Шансы поехать на Евро: 80%

    Сильные стороны: реакция, длинный пас, игра на линии

    Слабые стороны: опрометчивые выходы, перехват кроссов

    Голкипер «Зенита» проводит не самый сильный сезон. В сборную вызывается скорее по инерции и в силу перспективности (в отсутствие от условного Рыжикова). Из выбранных шести вратарей Лодыгин выручает реже всего, отбивая лишь 63% ударов. Выделяется приличной игрой ногами, лучший по точности длинных передач наряду с Крицюком. По среднему времени на сэйв статистика даже выше, чем у Акинфеева (95 против 105), поскольку некоторое время переосмыслял игру на лавке. Замена на Кержакова пошла на пользу – после возвращения Лодыгин вернулся на прежний уровень. Склонен изображать Нойера, что уже пару раз аукнулось голами за шиворот. Единственный пенальти от Дзагоева в ключевой игре против ЦСКА сумел парировать.

    Станислав Крицюк («Краснодар»)

    Возраст/рост/вес: 25/192/85

    Шансы поехать на Евро: 50%

    Сильные стороны: физические данные, реакция, игра ногами

    Слабые стороны: отсутствие опыта больших матчей

    Очевидных слабых мест, как и у бразильца, у Крицюка нет. Роскошные природные данные – габариты и рефлексы, приличная техника. Основное преимущество перед несколько забронзовевшим Акинфеевым – воспитанник коноплевской академии еще способен выручать там, где этого не очень ждут. Достаточно пересмотреть матч с «Мордовией». При этом у Крицюка наряду с Ребровым наибольший процент отражаемых ударов в принципе. Как и спартаковец, Станислав особенно хорош в ближнем бою. Впрочем, пенальти отражать сумасшедшая реакция не помогает. На выходах за счет мощи действует увереннее большинства конкурентов. В матче с Литвой особой работы не имел, но очевидно, что Слуцкий на Крицюка рассчитывает. Хотя в виду отсутствия опыта на поле вряд ли выпустит.

    Маринато Гилерме («Локомотив»)

    Возраст/рост/вес: 30/197/78

    Шансы поехать на Евро: 30%

    Сильные стороны: рост, техника

    Слабые стороны: -

    Хороший сменщик. Гилерме не демонстрирует ничего выдающегося. Все статистические показатели у него на среднем уровне: 87% успешности на выходах, наибольшее время, требующееся на один сэйв (111 минут), 66% парированных ударов, 70% точности длинных передач. При ударах с «точки» не выручал. Не в пользу бразильца и паспорт с возрастом. Да, выглядит и говорит он вполне по-русски, дебютный матч с Литвой провел уверенно. И все же психологически быть первым тяжело. Хотя известный демократ Слуцкий вполне возможно рискнет взять Маринато третьим вратарем. Чтобы следующие легионеры вызывали меньший резонанс (в том, что они будут, сомневаться не приходится). Хотя бы потому, что откровенно слабых мест у Гилерме нет, и ляпов он практически не допускает.

    Артем Ребров («Спартак»)

    Возраст/рост/вес: 32/189/85

    Шансы поехать на Евро: 30%

    Сильные стороны: концентрация, реакция

    Слабые стороны: игра на выходах, отсутствие опыта больших матчей

    Любитель штанг после возвращения Крицюка и натурализации Гилерме отошел на вторые роли. Надо сказать, несколько незаслуженно. Работы у Реброва больше всех. В среднем на сэйв у Артема уходит всего 55 минут, а в абсолютном выражении он превосходит конкурентов по числу сэйвов почти вдвое. Лидер Ребров и по числу отражаемых ударов из пределов вратарской, но при этом ему же чаще всего приходится иметь дело с дальними ударами. Чаще всех достает мяч и из сетки. Даже единственная игра за сборную обернулась тремя за тайм от хорватов. В основном подвиги обусловлены слабостью обороны «Спартака». Несмотря на хорошие физические данные на выходах действует слабее остальных.

    Александр Селихов («Амкар»)

    Возраст/рост/вес: 21/190/80

    Шансы поехать на Евро: 10%

    Сильные стороны: игра на выходах, пенальти

    Слабые стороны: отсутствие опыта

    Пожалуй, самый перспективный наш голкипер. Не случись репатриации Крицюка и натурализации Гилерме, наверняка котировался бы выше, как и Ребров. Теперь, скорее всего, оставят обрастать мясом. Селихов отбивает 73% всех ударов, особенно спокойно справляясь с дальними. Из шести пенальти, назначенных в его ворота, парировал два. Выиграл дуэли у матерых Халка с Девичем, так что с нервами все в порядке. Смелость и фактурность делают Селихова самым эффективным в игре на выходах, однако тут же кроется угроза. На вратаре «Амкара» фолят в каждой третьей игре, так что эта уверенность может в итоге обернуться травмой. Ногами играет слабее большинства конкурентов, однако длинных пасов это не касается. То, что Слуцкий верит в Головина – сигнал Селихову. Стоит уверенно провести концовку сезона, и можно вскочить на подножку уходящего поезда.

    Россия проиграла Франции

    Как об стену. Кто конкурировал с Акинфеевым в сборной России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС, РФПЛ, ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +459

      sour12 9 апреля 2016, 05:55

      кто статью писал???у акинфеева игра ногами слабая сторона???? у него лучший длинный пас среди вратарей рфпл..даже малафеев признал это.

      1
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > sour12 9 апреля 2016, 21:55

      Статистика говорит об обратном, причем в разных источниках.

      -1
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      Рейтинг: +28

      vklceo > sour12 3 мая 2016, 11:44

      при чем здесь длинный пас?

      0
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      Рейтинг: +20

      azar800 8 апреля 2016, 21:21

      только не лодыркин он показал чего стоит в матчах с бенфикой и в товарняке с Францией

      2
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      Рейтинг: +459

      sour12 > azar800 9 апреля 2016, 05:59

      вторым вратарём надо брать бразильца полюбому....он более стабилен и у него больше опыта чем у кипера питера....голкипер сборной не должен пропускать с 30-40 метров мячи.и когда идёт на выход должен добираться до мяча а не бегать за нападающим....бразилец продемонстрировал что готов парировать дальние удары и когда был выход один на один он руками вперёд прыгнул в ноги напу и забрал мяч, а не застрял в полу позиции и потом бегал по штрафной за напом и в итоге пустил гол с отрого угла от него же.......

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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 8 апреля 2016, 16:36

      Можно было привести статистику и по др. Рос. Вратарям. Понятно, что представители Рубина, Ростова, Терека и подобных не должны играть в сборной. Однако хоть люди сравнили бы, в чем Игорь превзошел того же Рыжикова. Или хотя бы сравнили б, сколько игр провел на уровне Крицук, играющий 3-4 игры всего с Джанаевым, у которого много было сухарей.

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Doctor Klyde 8 апреля 2016, 22:38

      Отбирали тех, кто реально может поехать. По Рыжикову вопросов нет, но если Слуцкий его даже на товарняки не берет в отличие от того же Кузьмина - очевидно, что его не будет в сборной. С учетом возраста на перспективы рассчитывать не стоит. Джанаева оценивать будем по итогам сезона. Кто не согласен - предлагаю пересмотреть последние три тура его дебютного сезона в "Спартаке". Беленову и Городову не хватает выучки. Оба больше на инстинктах стоят и бывает чудят, хотя реакция хорошая. А вообще, здесь учитывается мнение главного тренера сборной в первую очередь. То есть не вратари, у которых статистика лучше.

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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde > Вингер91 15 апреля 2016, 14:44

      Считаю, что все из них имеют шансы. Тот же Крицюк вообще тут лишний в таком случае, если по Джанаеву судить в конце сезона, у него ведь был неплохой сезон в Тереке. А про Беленова в принципе не соглашусь, разве что в этом сезоне он иногда чудачит, но если оценивать стабильность, он покруче Лодыгина будет. А наш друг Игааааааарь вообще без огня играет, на последнем ЧМ вообще уровень дебютанта показал и я не про тот позорный мяч, а в целом про то как отбивал.

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      Рейтинг: +258

      red-white fox 8 апреля 2016, 15:55

      Беленов, Рыжиков, Джанаев???

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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > red-white fox 9 апреля 2016, 09:10

      Хорошо что ты не тренер сборной)

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 8 апреля 2016, 12:27

      Откуда опыту взяться, если это недоразумение постоянно тянут. Селехова и Крицюка надо на ЧМ 18 надо наигрывать!

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      Рейтинг: +155

      zenit888 8 апреля 2016, 10:49

      пишут - акинфеев психически устойчив. Вспомните последние ЧМ и ЧЕ. Его трусит в воротах, даже по телевизору видно, глазки бегают. Сколько голов пропустили из-за его неуверенности и ляпов?

      11
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      Рейтинг: +515

      Baggio1986 > zenit888 9 мая 2016, 19:19

      Полностью согласен!!! Лучше Селихова пусть ставят,он косячить не будет я думаю!!!

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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 8 апреля 2016, 10:49

      Конечно,первым номером поедет Акинфеев.И это будет самое большое разочарование для болельщиков,когда они увидят в очередной раз,что футбол для этого парня занятие, за которое платят бешенные деньги.А результат,болельщики,страна его совершенно не волнуют.

      3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 апреля 2016, 10:17

      Интрересно какой из двух Гилерме поедет))

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 8 апреля 2016, 10:13

      а где Ребров в голосовании?????? Два раза Маринато стоит.

      0
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      Рейтинг: +16

      Vasyaka85 8 апреля 2016, 10:12

      Акинфеев, Лодыгин, Крицюк. Вряд ли Слуцкий другой состав выберет

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