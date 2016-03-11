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    Как об стену. Кто конкурировал с Акинфеевым в сборной России


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    11.03.2016 16:00
    Леонид Слуцкий объявил состав сборной на товарищеские матчи с Литвой и Францией. В списке значатся сразу два новых вратаря – Маринато Гилерме и Станислав Крицюк. «Бомбардир» вспоминает других голкиперов, которым не повезло родиться в эпоху Игоря Акинфеева.

    Вячеслав Малафеев

    29 матчей, 24 пропущенных гола

    Один из самых удачливых и талантливых конкурентов Игоря Акинфеева в сборной России. Малафеев долгие годы был основным вратарем «Зенита», однако в национальной команде всегда находился за спиной более молодого и перспективного вратаря ЦСКА. До прихода в сборную Акинфеева Вячеслав некоторое время был основным голкипером, однако не самая уверенная игра и семь голов в отборочном матче ЧМ-2006 от Португалии не позволили ему надолго закрепить за собой место в рамке сборной.

    Следующий шанс Малафеев получил нескоро. В 2011 году Акинфеев получил тяжелую травму, и выбор Дика Адвоката пал именно на Вячеслава, с которым тот плодотворно работал в «Зените». Так Малафеев стал первым номером сборной в заключительных матчах отборочного цикла к Евро-2012 и, несмотря на восстановление Акинфеева, провел все три матча группового этапа финальной стадии турнира. Несмотря на то, что россиянам не удалось выйти в плей-офф, Малафеев показал себя как надежного второго номера. Тем неожиданней стало то, что после Евро Вячеслав объявил о том, что завершает международную карьеру.

    Владимир Габулов

    10 матчей, 6 пропущенных голов

    Та травма, полученная Акинфеевым в 2011 году, к сожалению, была не первым серьезным повреждением голкипера. В 2007 году Игорь порвал связки колена и выбыл почти на год.

    В качестве сменщика основного вратаря Гусом Хиддинком был выбран молодой голкипер «Кубани» Владимир Габулов, проводивший очень сильный сезон. Несмотря на то, что дебют Габулова в официальном матче за сборную нельзя назвать удачным – на 69-й минуте игры с Македонией он сбил в своей штрафной форварда гостей и получил красную карточку – именно Владимир занял место в воротах национальной команды на решающем поединке отбора к Евро-2008 с англичанами и поучаствовал в исторической победе. После этого была проигранная игра в Израиле 1:2 и минимальная победа над Андоррой, позволившая россиянам поехать в Австрию и Швейцарию. Несмотря на уверенную игру, на Евро пост первого номера вновь перешел к восстановившемуся после травмы Акинфееву.

    После этого Габулов никогда не рассматривался как кандидат на место в старте, в основном вызываясь в сборную как второй или третий вратарь, и принимая участие лишь в товарищеских матчах.

    Юрий Лодыгин

    4 матча, 3 пропущенных гола

    Третьим вратарем в заявке сборной на ЧМ-2014 стал перспективный новичок «Зенита» Юрий Лодыгин, только отвоевавший место в основе «Зенита» у ветерана Малафеева. Примечательно, что Лодыгин мог и вовсе не попасть в сборную из-за двойного гражданства. Юрий провел три матча за молодежную сборную Греции, а в марте 2013 года и вовсе был вызван в первую команду, однако на поле так и не появился, что дало ему возможность впоследствии примерить футболку с российским гербом.

    Уже в сентябре того же года Лодыгин был вызван в национальную сборную для подготовки к матчам отбора к ЧМ-2014 с Люксембургом и Азербайджаном, а в ноябре дебютировал в товарищеском матче со сборной Южной Кореи. Сразу после чемпионата мира провел первый матч и в официальной игре, сменив на 72-й минуте матча с Лихтенштейном Акинфеева.

    Талант и старание дают Лодыгину неплохие шансы продолжить конкуренцию с Игорем, однако неуверенность в себе и перманентные ошибки всякий раз отталкивают Юрия от шансов стать первым номером сборной все дальше.

    Сергей Рыжиков

    1 матч, 1 пропущенный гол

    Один из самых надежных вратарей России последних десяти лет так и не смог прижиться в национальной команде. Несмотря на свои подвиги в футболке «Рубина» на полях РФПЛ и в еврокубках, Сергей Рыжиков вызывался в сборную исключительно как игрок скамейки.
    Свой первый вызов он получил в 2008 году, следующий – спустя два года, в обоих случаях так и не появившись на поле.

    20 марта 2011 года Рыжиков был вызван в сборную на матч отборочного турнира Евро-2012 против Армении и товарищескую встречу с Катаром. Просидев первую игру на скамейке запасных, вторую Рыжиков начал в основе и за тайм не отметился ничем выдающимся, пропустив один гол. В 2014 году стал постоянно вызываться в сборную. Поехал на чемпионат мира в Бразилию в качестве дублера Игоря Акинфеева, где провел все три матча на скамейке запасных.

    Артем Ребров

    1 матч, 3 пропущенных гола

    Ребров никогда не считался выдающимся голкипером. Свой шанс попробовать себя в большом клубе он получил лишь в 28 лет, подписав контракт со «Спартаком», а игроком основы стал и вовсе после того, как ему перевалило за 30.

    Даже в чемпионате России Артем не входит в число лучших вратарей, однако его надежность и уверенность в собственных силах спасли немало очков для красно-белых, и позволили ему стать частью национальной команды России.

    В 2012 году Ребров получил первый вызов в сборную, однако ни одной игры, даже в товарищеском матче, до недавнего времени не провел. Дебют Артема в сборной пришелся на товарищескую встречу с Хорватией осенью прошлого года. И дебют этот ему наверняка хочется поскорее забыть. Появившись на поле во втором тайме, вратарь «Спартака» пропустил три мяча и с понурой головой ушел в раздевалку, понимая, что свой следующий шанс получит еще не скоро.

    Нойштедтер, Гилерме, Жоаозиньо и другие «россияне». Сборная России из легионеров

    Группы жизни и веселья. О чем говорят результаты жеребьевки Евро-2016

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: rfs.ru, zimbio.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 14:48

      Хотелось бы спросить, а автор видел те "семь голов в отборочном матче ЧМ-2006 от Португалии"?

      0
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      Рейтинг: +21

      RNR4uK 11 марта 2016, 20:56

      Сергей Ребров? норм

      2
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 11 марта 2016, 19:14

      А что там много голосов за Лодырку?Вы серьезно,а пацаны???

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > CSKA №1 12 марта 2016, 14:49

      После Кореи на ЧМ-14 очень серьёзно, ага.

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      Рейтинг: +821

      diktatop > CSKA №1 13 мая 2016, 13:25

      да как то за акинфеева тока поди девчонки и кони проголосовали

      0
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      Рейтинг: -9

      salvor01 11 марта 2016, 17:40

      Ну давайте еще, как мини-футбольную сборную наберем бразильцев. Аж противно становится, если гильерме выйдет на поле я больше за сборную болеть не буду, это уже не национальная сборная, а клуб получается.

      0
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      Рейтинг: +92

      Pathfinder > salvor01 11 марта 2016, 17:50

      А чем плох Гилерме?! Ничем не хуже Акинфеева. Даже Лодыгин сейчас не хуже него. Акинфееву давно пора уехать в другую лигу и там показать, какой он крутой. А то в России герой, а в ЛЧ - Игоряна с сухарем

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      Рейтинг: -9

      salvor01 > Pathfinder 11 марта 2016, 17:52

      Плох не плох это дело третье, зачем в СБОРНУЮ приглашать иностранцев? Это ведь не клуб, наши парни, как бы не играли, они наши.

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      Рейтинг: +92

      Pathfinder > salvor01 11 марта 2016, 17:58

      Наши так хороши что ли?? Во всех сборных играют иностранцы, если свои слабенькие. А Гилерме уже сколько в России живет, знает русский и валить отсюда не хочет. Если он хочет за сборную играть, почему нет? Или только русских в 10 колене теперь брать?

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      Рейтинг: +10

      LA4N10 > salvor01 11 марта 2016, 20:20

      Загляни в состав Франции или Германии, а затем узри какой процент игроков имеет два гражданства, а ты тут выпендриваешься из-за того, что одного вратаря натурализованного на поле выпустить захотели.

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      Рейтинг: +702

      19element87 > LA4N10 11 марта 2016, 22:12

      Сборная Франции
      ВРАТАРИ
      Уго Льорис - Франция
      Стив Манданда - Франция, ДР Конго
      Бенуа Костиль - Франция
      ЗАЩИТА
      Кристоф Жалле - Франция
      Патрис Эвра - Франция
      Рафаэль Варан - Франция, Мартиника[
      Лоик Перрен - Франция
      Эльяким Мангала - Франция, Бельгия, ДР Конго
      Бакари Санья - Франция, Сенегал
      Люка Динь - Франция
      Лоран Косельни - Польша, Франция
      ПОЛУЗАЩИТА
      Йоан Кабай - Франция
      Лассана Диарра - Франция, Мали
      Блез Матюиди - Франция, Ангола
      Мусса Сиссоко - Франция, Мали
      Поль Погба - Франция
      Морган Шнедерлен - Франция
      НАПАДЕНИЕ
      Антуан Гризманн - Франция
      Хатем Бен Арфа - Франция, Тунис
      Оливье Жиру - Франция
      Андре-Пьер Жиньяк - Франция
      Антони Марсьяль - Франция
      Кингсли Коман - Франция, Гвинея

      -1
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      Рейтинг: +702

      19element87 > LA4N10 11 марта 2016, 22:12

      Так что, похоже не все там Французы)))

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      Рейтинг: +702

      19element87 > 19element87 11 марта 2016, 22:21

      Да и в Германии есть некоторые не коренные немцы:
      Антонио Рюдигер - Германия, Сьерра-Леоне
      Эмре Джан - Турция, Германия
      Сами Хедира - Германия, Тунис

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      Рейтинг: -9

      salvor01 > LA4N10 12 марта 2016, 02:44

      Вот и болей за Францию, Германию и т.д., ибо для тебя ведь нет разницы Гильерме или Хедира? Какой смысл в национальной сборной, если можно за деньги набрать бразильцев или других иностранцев? Гильерме или кто-то другой, они ведь не так хороши, раз в свою сборную не пробились. Я понимаю если бы звезда мировой величины по своим личным убеждениям решил стать россиянином , а здесь довольно средний игрок, который не смог попасть в свою сборную. Стыдно товарищи, скоро в сборной будут играть одни Гильерме и Эдеарду, это все делается для достойного выступления на домашнем ЧМ. А нужно ли дойстойное выступление такой ценой?

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      Рейтинг: -9

      salvor01 > 19element87 12 марта 2016, 02:47

      И вообще че вы на толерантную Европу заглядываете, если вы не в курсе, там еще и пи***асы в почете.

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      Рейтинг: +702

      19element87 > salvor01 12 марта 2016, 09:05

      а при чём тут пи***асы??? мы вообще то о футболе говорим!!! и о том что натурализовать игроков это вполне нормальная практика в мировом футболе!!! На счёт Гельерме, мне всё таки кажется что Акинфеев по лучше будет, но вот на замену Гельерме вполне бы пошёл, тем более Акинфеев частенько травмы получает!!! Нам бы хорошего - забивного бомбардира, вот тогда бы заиграли!!!)))

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      Рейтинг: -9

      salvor01 > 19element87 12 марта 2016, 15:37

      Вот ты сам,как считаешь? Если Россия (в порядке бреда) выигрывает домашний ЧМ, а комментатор говорит, что кубок над головой поднимает капитан сборной России скажем Эдуардо и передает его герою матча Карлосу и т.д будешь ли ты горд такой сборной?

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      Рейтинг: +702

      19element87 > salvor01 12 марта 2016, 15:43

      Какая разница какой национальности будет этот человек, главное то что он пользу принёс для твоей страны. И да я буду горд нашей страной, если она наконец таки выиграет чемпионат!!!!

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      Рейтинг: -9

      salvor01 > 19element87 12 марта 2016, 16:14

      Какой страной? Казахстаном? Нет уважаемый это в клубе пусть хоть все 11 иностранцы, а в сборной, да еще такой огромной страны увольте должны быть только наши ребята и точка.

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      Рейтинг: +702

      19element87 > salvor01 12 марта 2016, 18:36

      Ну тогда нам ещё долго чемпионства не видать... Ну хотя какая разница, всё равно не нам решать кто в сборной будет играть, а кто не будет!!!

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      Рейтинг: +702

      19element87 > salvor01 12 марта 2016, 18:37

      А на счёт Казахстана, да я живу здесь, но всё равно при этом болею за сборную России, причём не только в футболе!!!

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