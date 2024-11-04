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    • Титов – о легионере «Спартака»: «Я смотрю на его игру — мне грустно»

    Титов – о легионере «Спартака»: «Я смотрю на его игру — мне грустно»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов критически отозвался об игре Тео Бонгонда, несмотря на его гол в ворота ЦСКА (2:0).

    «По Бонгонда есть большие вопросы. Могу сказать, что забил гол в дерби и забил до этого. Но здесь вопрос эффективности. Не знаю, какие стоят у него задачи.

    Я смотрю на его игру – мне грустно. Есть моменты, про которые я хотел бы спросить у него: почему он делает так, а не иначе. Но здесь ему в помощники партнeры: нет забеганий, нет игры на третьего.

    Единственный момент, когда он забивал гол. Конечно, там большая ошибка Мойзеса. Это единственный момент, когда сыграли на третьего. Бонгонда очень грамотно разобрался, забил красивый гол Акинфееву – классному вратарю.

    Дальше – всe. Ни до забитого мяча, ни после я не вспомню, что такого интересного сделал Бонгонда, чтобы мы сказали: это тот футболист, который должен играть в основе», – сказал Титов.

    • Летом 2023 года Бонгонда купили у «Кадиса» за 7,5 млн евро.
    • С тех пор вингер провел 51 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.11.2024 22:55
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    Комментарии (8)
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    Интерес
    1730751250
    "Приват-доцент,я выиграл кучу денег...Почему мне так грустно?"
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    FCSpartakM
    1730752605
    Если Бонгонда был не заметен, то что делал Маркиньос тогда?
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    ilich55
    1730795712
    Егор, если тебе грустно, то каково Бонгонде? Абаскаль посадил его на лавку. Станкович, если понимает что-то в футболе, должен выпускать Тео в старте. Хороший футболист, есть скорость, дриблинг, удар, надо ему просто найти место в игре .
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    Александр-Балашов-google
    1730907407
    Да тут Ильич и плакать уже можно.Как тебя не хватает на поле Егор.Спасибо тебе за детство.
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