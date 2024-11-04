Титов – о легионере «Спартака»: «Я смотрю на его игру — мне грустно»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов критически отозвался об игре Тео Бонгонда, несмотря на его гол в ворота ЦСКА (2:0).

«По Бонгонда есть большие вопросы. Могу сказать, что забил гол в дерби и забил до этого. Но здесь вопрос эффективности. Не знаю, какие стоят у него задачи.

Я смотрю на его игру – мне грустно. Есть моменты, про которые я хотел бы спросить у него: почему он делает так, а не иначе. Но здесь ему в помощники партнeры: нет забеганий, нет игры на третьего.

Единственный момент, когда он забивал гол. Конечно, там большая ошибка Мойзеса. Это единственный момент, когда сыграли на третьего. Бонгонда очень грамотно разобрался, забил красивый гол Акинфееву – классному вратарю.

Дальше – всe. Ни до забитого мяча, ни после я не вспомню, что такого интересного сделал Бонгонда, чтобы мы сказали: это тот футболист, который должен играть в основе», – сказал Титов.