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  • Муслин подаст в суд на Самсонова. Блан подписал новый контракт с «ПСЖ». Дайджест событий дня

Муслин подаст в суд на Самсонова. Блан подписал новый контракт с «ПСЖ». Дайджест событий дня

Моуринью может получить должность в Португалии

Известный португальский наставник Жозе Моуринью может получить должность в одном из клубов Португалии.

Сообщается, что бывший наставник "Челси" готов выслушать предложения от португальских грандов. Несмотря на это, источник называет приоритетным вариантом для Моуринью подписание контракта с "Манчестер Юнайтед".

Как сообщалось ранее, "красные дьяволы" могут пригласить португальца летом.

"Реал" готов заплатить 45 миллионов за 18-летнего футболиста "Бенфики"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет видеть в своей команде полузащитника лиссабонской "Бенфики" Ренату Санчеса.

На сегодняшний день хавбек оценен в 45 миллионов евро, а его действующее соглашение с португальским грандом рассчитано до 2021 года.

В нынешнем сезоне 18-летний футболист сыграл в 14-ти матчах чемпионата Португалии, в которых отметился двумя голами.

"Реал" избавится от Родригеса в конце сезона

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может покинуть Мадрид по окончании сезона.

Есть информация, что руководство мадридского клуба не видит прогресса в игре 24-летнего колумбийца и его будущее в команде под вопросом. Кроме того, президент "Реала" Флорентино Перес выразил недовольство тем фактом, что Хамес недавно просил прибавку к зарплате.

В 14-ти матчах текущего чемпионата Испании колумбиец забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Штранцль завершит карьеру по окончании сезона

Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Мартин Штранцль завершит карьеру по окончании сезона, о чем сообщает ARD.

Как отметил 35-летний австриец, после окончания карьеры футболиста он может перейти на административную работу в клубе.

В текущем сезоне экс-игрок "Спартака" провел в чемпионате Германии всего два неполных матча.

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Блан подписал новый контракт с "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение специалиста с парижанами рассчитано до 2018 года.

"С самого начала для меня было большой честью работать в таком амбициозном клубе, поэтому я благодарен за оказанное доверие. Верю, что "ПСЖ" продолжит оставаться настоящим послом Франции в мировом футболе", — сказал Блан.

Под руководством Блана парижане пополнили свою копилку восемью трофеями.

"Динамо" договорилось о переходе защитника "Эльфсборга"

Защитник "Эльфсборга" Себастьян Холмен в ближайшее время станет игроком московского "Динамо", информирует портал Fotballskanalen.se.

По информации источника, стороны находятся на стадии завершения сделки. Ожидается, что 23-летний швед в ближайшие дни пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с бело-голубыми.

Себастьян Холмен является основным центральным защитником "Эльфсборга", за который он сыграл 29 матчей в прошлом розыгрыше местного первенства.

Самсонов: "Все знали, что Муслин брал деньги с игроков"

Олег Самсонов, завершивший в 28 лет карьеру футболиста, рассказал о событиях в "Краснодаре".

"В мае закончился сезон, прошла акклиматизация, на следующий год хотел попасть в сборную. В отпуске тренировался, даже на базу приехал на два дня раньше, чтобы последнюю программу выполнить. В столовой сидят Муслин, спортивный директор и кто-то еще. Поздоровались, поулыбались, я пошел в свой номер. На следующий день подходит ко мне кто-то из администрации: "Олег, клуб тебя не хочет брать на сбор. Тебя выставляют на трансфер". Вообще ничего не предвещало таких новостей, только собрались, должны были вместе начать бегать. Я в шоке, спрашиваю, могу ли поговорить со Славой Муслиным. Прихожу к нему в комнату, говорю: "Коуч, в чем проблема? Ничего не понимаю". Он такой: "Олег, у меня претензий к тебе нет. Ты растешь, прогрессируешь, но я не вижу тебя в команде. Мы сейчас берем крайнего полузащитника из "Локомотива", это мое решение". Я вспылил: "Вы ошибаетесь в своем решении". Предложил ему, чтобы я поехал на сбор и доказал там, что я достоин быть в команде. Если будет что-то не так, соберу вещи и уеду. Но он категорично говорил, что брать меня не будет.

Звоню Сергею Николаевичу Галицкому, спрашиваю, в чем проблема. Он говорит: "Олег, это не мое решение. Я на него никак влиять не буду, потому что тренер так сказал". Я ему: "Здорово, а мне что делать?" Он сказал разговаривать с генеральным директором. Я звоню генеральному директору и слышу: "Олег, у меня претензий к тебе нет. Ты тренируешься, все супер, это решение главного тренера". В общем, меня убрали, чтобы взять другого игрока. Я так понял, этим занимались агенты вместе со Славой. Он как раз забирал всех из "Локомотива", у него какие-то свои фишки были. Ребята рассказывали, что Слава берет деньги с игроков. Это очевидно, это многие знали. Сколько? Подписывается контракт, допустим. Прописываются премиальные, что-то отдается. Или какой-то процент от зарплаты. Не знаю, сколько: ползарплаты или 20 процентов. Я никогда тренерам деньги не давал.

 

Муслин: "Заявления Самсонова – бред. Разберемся в суде"

Экс-наставник "Краснодара" Славолюб Муслин ответил на слова бывшего футболиста клуба Олега Самсонова, который обвинил специалиста в том, что он брал деньги с игроков.

- Как узнали о словах Самсонова?
- Я сейчас нахожусь во Франции. Позвонили ваши коллеги из российского издания, которому он дал интервью.

- Ваша первая реакция.
- Я в шоке. Это ложь, которую я просто так не оставлю.

- Что планируете предпринять?
- Никогда в жизни не занимался такими вещами, о которых он говорит. Да если бы я брал деньги  игроков… Сегодня можно говорить все, что угодно. Но нужны доказательства, и я хочу, чтобы он доказал свои слова. Мне очень обидно такое слышать. Бред полнейший.

- Вы уже говорили, что готовы пройти детектор лжи с Самсоновым. Ради этого в Россию приедете?

- Посмотрим. Сейчас буду общаться с моими адвокатами, принимать решение, что делать дальше. Но так просто это все не закончится для Самсонова.

Широковым интересовался "Борнмут"

Хавбек ЦСКА Роман Широков имел целый ряд выгодных предложений, в том числе – от английского "Борнмута".

Ранее агент Арсен Минасов уже подтверждал, что его клиент получал предложения из Англии.

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Талисманом ЧМ-2018 может стать тигр, волк или кот

Стали известны три финалиста конкурса по разработке дизайна официального талисмана ЧМ-2018.

Финалистами стали Екатерина Бочарова (Томск), нарисовавшая волка, Валерия Табуренко (Санкт-Петербург) с образом тигра и Софья Подлесных (Великий Новгород) с изображением кота.

Бавин перешел в "Зенит"

Полузащитник "Лейрии" Юрий Бавин перешел в "Зенит".

Условия трансфера не сообщаются. Хавбек будет выступать за "Зенит-2".

22-летний Бавин выступал за "Лейрию" с 2014 года, провел за клуб 27 матчей. Хавбек является воспитанником ЦСКА.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Краснодар Реал Сандерленд ПСЖ Самсонов Олег Джонсон Адам Широков Роман Родригес Хамес Муслин Славолюб Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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Dgad
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Зенит опять скупает молодежь и губит ее в дублях или на лавке, зачем так делать..парень прогрессировал в Португалии..теперь будет тухнуть в Зените 2.
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