Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Муслин: «Могу пройти с Самсоновым тест на детекторе лжи»

    Экс-наставник "Краснодара" Славолюб Муслин ответил на обвинение бывшего футболиста клуба Олега Самсонова, который обвинил специалиста в том, что он брал деньги с игроков.

    "Мне нечего сказать в ответ на эту глупость. Самсонов должен доказать, что это правда. Я никогда не участвовал ни в каких трансферах. Спросите у "Краснодара".

    Я готов пройти с Олегом тест на детекторе лжи. Сначала он, потом я", - сказал Муслин.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2016 15:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      Shulc 11 февраля 2016, 16:10

      помнится история с побоями одного из футболистов Кубани, который убежал в свою страну и давай поливать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      bacardi023 11 февраля 2016, 16:05

      вобще бывшие футболисты часто начинают языком молотить со скоростью света. что ж тогда карьеру закончил в 28 лет? может правда лень одолела? вот и басни расказывает, может в комментаторы возьмут! ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 11 февраля 2016, 15:41

      не пройдешь. на понт берешь потому что не доказуемо но я веру этому парню почему то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 15:28

      Пустое, блин. Он не докажет, ты - не отмоешься, ага.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11