Муслин: «Могу пройти с Самсоновым тест на детекторе лжи»

Экс-наставник "Краснодара" Славолюб Муслин ответил на обвинение бывшего футболиста клуба Олега Самсонова, который обвинил специалиста в том, что он брал деньги с игроков.

"Мне нечего сказать в ответ на эту глупость. Самсонов должен доказать, что это правда. Я никогда не участвовал ни в каких трансферах. Спросите у "Краснодара".



Я готов пройти с Олегом тест на детекторе лжи. Сначала он, потом я", - сказал Муслин.