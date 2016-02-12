Винни Джонс, псих Де Йонг, баба-костолом и другие футболисты, которые круче Дэдпула

В день премьеры самого безумного кино-комикса в истории «Бомбардир» решил вспомнить несколько личностей из мира футбола, которые не уступают Болтливому наемнику.

В рейтинге Дэдпулов: полузащитник, сломавший ногу сопернику в товарищеском матче; защитник, получивший 120 карточек; человек, сломавший Марадону; форвард по прозвищу "Скотина"; нападающий, получивший срок за применение силы на футбольном поле; девушка по прозвищу "Винни Джонс женского футбола" и даже сам великий и ужасный Винни, без ружья, но с пистолетом.

10. Марк ван Боммел

Амплуа: опорный полузащитник

Карьера: 1992-2013

Оценка безумия:

Человек-харизма, человек-скандал, человек-желтая карточка. Но слишком суров и рационален – потому и не дотянул до первого места. Хотя два "горчичника" за три минуты из-за среднего пальца в адрес судьи – это не очень-то рационально. Но подождите – то ли еще будет дальше. Зато в желании и умении крушить все вокруг и заканчивать игры раньше времени Марк даст фору любому. Один красноречивый факт: в своём прощальном матче ван Боммел был удалён на 71-ой минуте за две желтые карточки. Да и прозвищу Чудище позавидует любой антигерой из комиксов.

9. Найджел де Йонг

Амплуа: опорный полузащитник

Карьера: 2002-настоящее время

Оценка безумия:

А они ведь долгие годы действовали в паре. Неплохая связочка, да? Но де Йонг в своих чёрных (нет, никакого расизма) делах преуспел больше. Особенно ему удался 2010-ый. Страусиный удар "в душу" Хаби Алонсо в финале мундиаля навсегда увековечил Найджела в мемах. Генеральная репетиция же состоялась в товарищеском матче, где он сломал ногу Стюарту Холдену. Еще раз. Сломал ногу. В товарищеском матче. Ну а хет-трик де Йонг оформил уже в АПЛ, когда торпедным подкатом сломал две кости и карьеру Хатему Бен Арфа. На месте Гвардиолы, я бы даже не смотрел в сторону этого серийного убийцы.

8. Карл Сеста

Амплуа: защитник

Карьера: 1924-1946

Оценка безумия:

Самый аутентичный киллер-весельчак мирового футбола. Но давайте начистоту: он играл на легчайшем уровне – карточек за нарушения в ту пору еще не давали. Поэтому австрийский здоровяк с удовольствием и абсолютно безнаказанно выходил в поле как следует покосить соперников. Иногда Сеста настолько увлекался избиением оппонентов, что его приходилось оттаскивать практически всей командой. В отборочном матче на ЧМ-34 против Болгарии его еле-еле усмири семеро (!) товарищей по сборной. А на самом мундиале, в матче с венграми Карл отметился сразу двумя неправдоподобными ударами. Первый – ногой по штанге после промаха. Говорят, что стойка изрядно помялась. Второй – головой в лоб нападающему Шароши, который весь матч выбешивал его финтами. Лоб тоже, как понимаете, помялся. До таких подвигов даже Дэдпулу далеко – это больше походит на Халка (речь, само собой, не о "зенитовском").

7. Кевин Мускат

Амплуа: защитник

Карьера: 1989-2012

Оценка безумия:

Дамы и господа, перед вами – самый ненавидимый человек в футболе. Именно такое прозвище получил Кевин от британских журналистов. Было за что: более 120 желтых карточек, более десятка красных, нанесение тяжелейших травм Барошу, Янгу, Дюгарри, Беллами и другим техничным звездам. Однажды обладатель самой пряной фамилии мирового футбола прямо во время матча напал на тренера соперников и чуть было не растоптал его. Также он любил периодически зарядить мячом по арбитру. Но примечателен австралиец, прежде всего, феерическим стилем, в котором совершал подкаты. Дэдпул, как мы видели в трейлере, тоже большой мастер футбольной акробатики, но до Муската ему далеко. Смотрите сами:

6. Андони Гойкоэчеа

Амплуа: правый латераль

Карьера: 1985-1999

Оценка безумия:

Это сейчас правую бровку "Барселоны" бороздит модник, провокатор и симулянт. В круиффовской "команде мечты" были ребята совсем иного толка. Прозвище Мясник говорит само за себя. В нашем топе Андони оказался выше многих отъявленных костоломов по одной простой причине – за особое отношение к собственным грязным фолам. Поговаривают, что бутсу, с помощью которой он жесточайше срубил Марадону, Гойкоэчеа до сих пор хранит в гостиной на самом видном месте.

5. Элизабет Ламберт

Амплуа: защитник

Карьера: настоящее время

Оценка безумия:

Да, девушка. Но не из таких, кто попивая какао в теплом одеяльце наполняет инстаграм надутыми губами. Она любит губы разбивать. Не зря ее прозвали "Винни Джонсом женского футбола". В интернете огромное количество видео с умопомрачительными фолами Лизы. Она устраивает на поле настоящую драку. А после одного из матчей американской лиги 2009-го года, во время которого в нее вселился сатана, Ламберт схлопотала годичную дисквалификацию. Правда, не сразу, а после пересмотра специальной комиссией этого 90-минутного фильма ужасов. Как бы сказал Дэдпул: "Кто полезет к ней в трусы на выпускном – не жилец".

4. Эдмундо

Амплуа: форвард

Карьера: 1990-2008

Оценка безумия:

Обладатель самого шикарного прозвища в истории футбола – Скотина. Заслужил, что уж там. Ведь драки Эдмундо любил намного больше, чем футбол. Особенно – со звездными товарищами по команде. Ромарио и Батистута подтвердят. Когда же бразильцу выпадал шанс всё-таки блеснуть футбольным талантом в виду травмы основного форварда, он предпочитал улететь на карнавал и как следует покутить. К слову, в собутыльниках у Скотины были не только люди. На Дне Рождении своего сына Эдмундо решил выпить на брудершафт с шимпанзе, предварительно налив животному полный бокал пива. В результате – фонтан обезьяньей блевотины, повестка в суд и обретение того самого прозвища.

3. Данкан Фергюсон

Амплуа: форвард

Карьера: 1990-2006

Оценка безумия:

Еще один форвард, любящий почесать кулаки о защитников. Только гораздо более хардкорный и страшный. У Данкана была большущая проблема с управлением гневом. Если ему не нравилась какая-то мелочь в сопернике – косой взгляд или действия в борьбе за мяч – он тут же лез в драку прямо на поле. Однажды нападающий даже сломал нос оппоненту прямо на поле, за что угодил в тюрьму на три месяца. Результативностью Фергюсон никогда не отличался, зато с удалениями и фолами полный порядок. Спросите: чем он лучше остальных? Одна маленькая история. Однажды в дом Данки забрались двое грабителей. Одному повезло – он смог убежать. Второй после встречи в гостиной с хозяином дома провёл три дня в реанимации. Как говорится: вот форвард, вот это настоящий форвард!

2. Винни Джонс

Амплуа: защитник

Карьера: 1984-1999

Оценка безумия:

Если у Дэдпула любимое блюдо чимичанга (отнюдь не из-за вкуса, просто "слово прикольное"), то у Вини Джонса – яйца всмятку. Другой весельчак от футбола – Газза – долго будет помнить руки Винни.

Джонс ни в харизме, ни в увлекательности биографии, ни в крутости не уступает Болтливому наёмнику. Потому и пошёл в кино, где создал ряд уже классических образов, всегда играя, по сути, самого себя. На футбольном поле он махал ногами, как катанами, удалялся на третьей минуте (рекорд не побит до сих пор), а потом шёл в ближайший бар и напивался вусмерть. От хруста костей дриблеров Винни получал настоящий кайф и никогда ни с кем не церемонился, применяя подчас приёмы из кун-фу.

От драк с полицией, вождения в нетрезвом виде и разбивании часов за победу в кубке Винни Джонс дошел до дружбы с Брэдом Питом, собственного документального сериала и всемирной славы, не потеряв самого себя. Он всё тот же безумный хулиган и один из крутейших игроков в истории футбола. Что тут скажешь: жаль, что реальность не комиксы и у нас до сих пор не изобрели прививку регенерации, спасающую от рака.

1. Джоуи Бартон

Амплуа: опорный полузащитник

Карьера: 2002-настоящее время

Оценка безумия:

При всем уважении, всем прошлым безумцам и костоломам далеко до Бартона. В нем сошлось все: от сумасшедших поступков до нетривиального поведения вне поля. Лишь на рассказ о его выходках уйдет отдельная книга: тут и тушение сигареты о глаз одноклубника, и демонстрирование голой задницы фанатам, и реальные тюремные сроки, и многочисленные тычки и столкновения на поле, и драки вне него. Но, прежде всего, Бартон крут своим эгоцентризмом и комментированием популярных событий футбола. Тут он – просто вылитый Дэдпул. У Джоуи есть свой совершенно инфернальный твиттер. Там, конечно, не найти сообщений о щах твоей мамаши, но, поверьте, есть чем поживиться. Именно он впервые сравнил Неймара с Бибером (которого, кстати, хотел бы видеть мертвым), заявил, что хочет детей от Пирло, грубо обругал Открытие британской Олимпиады, рассказал, как отказался от поста Папы Римского и назвал Месси "ничего так игрочком". При всём этом Джоуи действительно талантливый футболист и мастер своего дела. Хотя отнимать мяч чисто, опять же не для него. Ведь Бартон – мастер превращения футбола в мужицкое кровавое шоу.